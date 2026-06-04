Почему у мобилизованных забирают телефоны в ТЦК: в СМИ узнали причины

Мобилизация / © ТСН

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Украинцам, мобилизуемым в ВСУ, могут ограничивать пользование мобильными телефонами. Такой запрет вводится в военных частях или учебных центрах, чтобы помешать российской разведке и защитить бойцов от ракетных ударов.

Об этом говорится в материале издания Texty.org.ua, журналисты которого пообщались с бывшим военнослужащим одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

У мобилизованных могут забирать телефон — какие причины?

Бывший представитель ТЦК Александр, месяц назад уволившийся по состоянию здоровья, пояснил, что скопление мобильных сигналов в одном месте является легким ориентиром для врага.

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«Россияне знают, где расположены учебные центры. Если с одной точки где-нибудь в лесу одновременно будет много мобильных звонков, они сразу вычислят и запустят ракету», — цитирует издание слова военного.

Также в ТЦК рассказали, что телефон у военнообязанных могут забрать на входе в здание или во время задержания находящихся в розыске. Обычно это касается только агрессивных граждан.

Представитель военкомата рассказал, что задержанные часто вызывают полицию, заявляя о незаконном содержании. Поэтому приезжает наряд, который вынужден все проверять и оформлять документы.

Некоторые также вызывают скорую помощь — тогда врачи должны официально зафиксировать причину отказа в госпитализации, а работникам ТЦК приходится доказывать, что эти вызовы были безосновательными.

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«На скорой уже знают: если вызов к нам, то 9 из 10 он фейковый», — говорит Александр.

Также добавил, когда военнообязанный сообщает родным, в котором он ТЦК, иногда пытаются его «отбить». К примеру, один блоггер написал в соцсетях, где находится, и под здание сразу приехала толпа его подписчиков. Они заблокировали выезды, чтобы парня не повезли на учебу. Бывали и случаи, когда родственники устраивали погоню за авто ТЦК и крушили их. А однажды военный с фронта вместе с собратьями приехал забирать своего родного брата.

В то же время представитель военкомата Александр уверяет: если человек ведет себя адекватно, ему дают позвонить по телефону и позволяют увидеться с родными, чтобы взять вещи, еду или просто поговорить.

Если задержанного отпускают, ему сразу же возвращают телефон и вещи. Если его мобилизуют, все это передают представителю воинской части, ведь в учебных центрах тоже можно пользоваться связью. Обычно там разрешают звонить раз в неделю, а в некоторых местах телефоны не забирают вообще.

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Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, Кабмин принял новое постановление (№692), которое серьезно меняет правила бронирования работников. Теперь военнообязанные на предприятиях будут считать по-другому, также появились новые требования к зарплатам и большие штрафы. Если компания нарушит лимиты или будет платить в конвертах, она потеряет статус критически важной и не сможет бронировать людей.

Также мы писали, что некоторые украинцы, имеющие бронь от мобилизации, все равно должны проходить военно-врачебную комиссию.

Ранее мы писали, что в Украине готовится масштабная реформа мобилизации, которая предусматривает усиление ответственности и принудительные меры для военнообязанных в розыске, чтобы обеспечить ротацию военных, воюющих с 2022 года.

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