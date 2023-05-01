Почему у молотка для отбивания мяса одна сторона ребристая, а другая — гладкая: секрет раскрыт

Молоток для отбивания мяса практически на каждой кухне. Но мало кто задумывался, почему одна сторона у него гладкая, а другая – ребристая. Раскрываем секрет в материале ТСН.ua.

Хотя молоток для отбивания мяса – это довольно простой инструмент, но мало кто задумывается, как им действительно нужно пользоваться. Оказывается, что ребристый или плоский узор имеет большое значение при отражении. Одна сторона предназначена для говядины, а другая – для свинины. Проверьте правильность использования молотка для отбивания мяса.

Мало просто ударить несколько раз по куску мяса, чтобы блюдо получилось идеально вкусным и сочным. Ведь ребристая и гладкая стороны в молотках для отражения имеет свое предназначение и не создана только для украшения инструмента.

Действительно здесь все зависит от того, какой именно тип мяса вы собираетесь готовить. Если это свинина, тогда лучше подойдет ребристая сторона. Она отлично размягчает мясо, поэтому котлеты или отбивные получатся сочными, мягкими и вкусными.

Для блюд из говядины больше подходит гладкая сторона (или полосатая, если в вашем инструменте вторая именно такая). Она предназначена для того, чтобы уплотнить волокна. К сожалению, во время жарки говядина часто твердеет, а если ее отбить правильно, она останется вкусной, сочной и мягкой.

В целом для облегчения запекания или жарки очень важно использовать процесс отбивания мяса. Кусочки получаются не такими толстыми, поэтому они хорошо прожариваются и не остаются сырыми внутри. Если не использовать молоток, некоторые блюда будут получаться слишком волокнистыми снаружи и эластичными внутри. Разорвав волокна, такого казуса можно избежать.

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