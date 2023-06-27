Почему у огурцов желтеют и сохнут листья и что с этим делать

Почему желтеют и увядают листья у огурцов на грядке и что делать в таком случае – в материале ТСН.ua.
Чаще всего пожелтение листьев огурцов является результатом неправильного ухода, нарушения оптимальных условий выращивания. Желтые листья могут свидетельствовать и о заболевании или "голоде" растения.
Причины, почему желтеют листья у огурцов
- Несоблюдение режима полива. Если вы поливаете огурцы очень редко или часто, но недостаточным объемом воды, растение быстро обезвоживается. Первый признак этой проблемы – пожелтение листьев. Не менее опасен и чрезмерный полив – огурцы могут загнить.
- Дефицит удобрений. В период вегетации растениям требуются комплексные азотные удобрения, а при их нехватке листья начинают желтеть.
- Переохлаждение. Низкие температуры также вызывают у растения стресс и приводят к появлению желтых листьев.
- Солнечный ожог. Если поливать огурцы днем и на листья попадает вода, желтые пятна могут свидетельствовать о солнечном ожоге. Поливать нужно только утром или вечером.
- Болезни и вирусы. Частая причина желтизны листьев – такая болезнь, как фузариоз.
- Повреждение корневой системы. Корни огурца могут объедать вредители, они могут быть повреждены при высадке рассады в почву, во время прополки или разрыхления.
Причины, почему листья огурцов скручиваются и желтеют
- Если вы заметили, что листья огурцов начали бледнеть и закручиваться вниз, возможно, причина кроется в дефиците азота.
- В середине лета овощные культуры повреждает мучнистая роса. В результате этой болезни огурцов желтеют и скручиваются листья. Для профилактики и борьбы с нашествием растения опрыскивают 1%-ным раствором бордосской жидкости, а теплицу или парник регулярно проветривают.
- Если листья начали скручиваться и бледнеть, приобретая желтоватый оттенок, не исключено, что растение "атаковали" вредители. Осмотрите обратную сторону листка. Возможно, он покрыт тлей или паутинным клещом. В этом случае следует опрыскать огурцы соответствующими средствами от вредителей.
- Если вы соблюдаете все рекомендованные условия содержания, провели подкормку и профилактические обработки от болезней и вредителей, но листья огурцов по-прежнему желтеют и деформируются, скорее всего, это симптом вирусного заболевания. В этом случае остается только уничтожить пораженное растение, пока вирус не распространился по всему вашему огороду.
Причины, почему у огурцов желтеют края листьев
- Грибковое заболевание. Часто мучнистая роса начинает поражать листок именно с краю. Осторожно, чтобы не сжечь растение, обработайте огурцы 1% бордосской жидкостью.
- Нехватка влаги. Сухой воздух и недостаточный полив могут привести к пожелтению и засыханию листьев, часто начинающихся с краев.
- Дефицит элементов, в частности калия. По краю листьев появляется салатово-желтая кайма. Решается вопрос проведением комплексной подкормки.
Что делать, если листья огурцов, высаженных в открытом грунте, желтеют
- Закрывайте огурцы во время похолодания. Не допускайте переохлаждения растений, накрывайте их пленкой.
- Соблюдайте нормы полива. Если листья пожелтели просто потому, что огурцы засохли от жары, восстановите нормальный полив – вскоре растения придут в себя. Если же вы перестарались с поливом, и листья пожелтели из-за загнивания, необходимо принимать срочные меры: разрыхлить кусты или присыпать почву под ними древесной золой и песком.
- Добавьте удобрения. Регулярно кормите огурцы органическими и комплексными минеральными удобрениями. Желтизна листьев может быть вызвана "голоданием".
- Обработайте огурцы от болезней и вредителей. Регулярно осматривайте растения, чтобы быстро находить насекомых, которые вредят огурцам.
- Не поливайте и не подпитывайте огурцы днем, это может вызвать солнечный ожог.
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