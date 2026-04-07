Почему в "Резерв+" появился статус "оперативный резерв": нужно ли идти в ТЦК и как это повлияет на бронь

В последние дни украинские военнообязанные начали массово сообщать о появлении в мобильном приложении «Резерв+» нового статуса — «оперативный резерв». Эта ситуация вызвала оживленные дискуссии и беспокойство, так как появилась информация, что такая отметка может стать препятствием для получения бронирования на предприятиях.

ТСН.ua собрал все подробности по этому вопросу.

Почему статус «оперативный резерв» вызвал беспокойство

По словам юриста Татьяны Потаповой, появление этого статуса якобы может существенно усложнить процедуру бронирования для работников критически важных сфер. Она отмечает, что по действующим правилам бронированию подлежат только военнообязанные, в то время как резервисты этой категории формально не принадлежат.

«В таком случае человека невозможно забронировать, ведь это не предусмотрено действующими правилами. Обращений очень много. Хочу верить, что это ошибка системы, а не умышленное вмешательство», — подчеркнула Потапова.

В сети и СМИ стали распространяться опасения, что даже работники оборонных или энергетических предприятий не смогут получить законную отсрочку, если система зафиксирует их как часть оперативного резерва.

Что говорят в Минобороны

В Министерстве обороны Украины поспешили успокоить граждан. Представители ведомства объяснили, что отметка «оперативный резерв» не является новым обновлением системы — она отображалась в базе данных и раньше.

«К оперативному резерву могут быть отнесены граждане, в частности, после срочной службы или в других предусмотренных законом случаях. Сейчас речь идет об относительно небольшом количестве людей, эта категория не массовая», — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве также добавили, что никаких изменений в функционале приложения, которые бы намеренно блокировали бронирование, не вводилось. Все процессы регулируются действующими нормативными актами. Гражданам, считающим свой статус некорректным, советуют не спешить в ТЦК, а воспользоваться цифровыми инструментами.

«Если у вас возникают вопросы о своем статусе в Резерв+ и его корректности, советуем обратиться в службу поддержки через меню приложения — там помогут проверить конкретную ситуацию и объяснятся», — отметили в ведомстве.

Кого причисляют к оперативному резерву: мнение адвоката

Адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua подробно разъяснила механизм формирования оперативного резерва. По ее словам, этот статус присваивается гражданам, уже имеющим определенный военный опыт или специальную подготовку.

Как пояснила Бекало, к этой категории относятся лица, которые:

имеют опыт участия в боевых действиях;

проходили срочную военную службу;

закончили базовую общевойсковую подготовку (БЗИН) или учебные сборы;

имеют дефицитную военную специальность.

Такие лица предназначаются для доукомплектования органов военного управления и боевых частей ВСУ. Также в резерв могут включаться военнообязанные в возрасте от 45 до 60 лет, которые зачисляются в территориальный резерв для нужд ТрО. Такая отметка в Резерв+ означает, что у человека теперь статус резервиста», — резюмировала адвокат.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации территориальные центры комплектования могут объявлять военнообязанных в розыск за нарушение правил военного учета или законодательства о мобилизации.

Узнать причину такого решения можно, обратившись в районный ТЦК или в отдел Национальной полиции. Лица, находящиеся в розыске, могут задержать и доставить в ТЦК для составления административного протокола.

Снятие с розыска происходит после рассмотрения дела: в случае подтверждения возбуждения составляется протокол, а при его отсутствии производство закрывается соответствующим постановлением.

Также, в Украине законодательством определены четкие сроки административного задержания граждан, в том числе и в случаях нарушения правил мобилизации.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, продолжительность такого задержания не может превышать трех часов. Только в исключительных случаях, предусмотренных законом, этот срок может быть продлен до 72 часов.

В то же время содержание лица в территориальных центрах комплектования сверх установленного срока возможно только по решению суда или правоохранительных органов, в противном случае это может расцениваться как незаконное ограничение свободы.