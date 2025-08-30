Андрей Парубий / © Getty Images

Реклама

Убийство бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия могло быть российской местью за его проукраинскую позицию.

Об этом заявил народный депутат от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий в комментарии журналистам Новини.LIVE.

По словам парламентария, Андрей Парубий был активным участником работы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Реклама

«Убит был, потому что это российская месть за его позицию. У меня здесь даже нет никаких сомнений. Он очень активным был в комитете по вопросам обороны, очень активно там работал. Просто он себя позиционировал как государственник и считал, что во время войны какими-то политическими и даже важными и справедливыми спорами не стоит заниматься. Это была такая его позиция. Он об этом всегда заявлял, но был чрезвычайно активным и как раз считал свою миссию помогать армии», — отметил нардеп.

Княжицкий добавил, что на прошлое заседание Верховной Рады они ехали вместе и говорили именно об этих вопросах.

«Мы с ним ехали вместе на заседание Верховной Рады. Как раз обо всем этом говорили. Поэтому у него была последовательная государственническая позиция всегда», — добавил депутат.

Напомним, в субботу, 30 августа, во Львове застрелили бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Политик погиб на месте происшествия во Франковском районе города. По данным Нацполиции, стрельба произошла около полудня.

Реклама

По состоянию на 2025 год, Парубий был депутатом IX созыва от «Европейской солидарности», входил в профильный комитет по вопросам обороны и разведки, а также в межпарламентские группы с Польшей и Италией.

Стоит отметить, что в декабре 2014 года возле гостиницы «Киев» на него уже совершали покушение.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил, что Парубий был участником национально-демократического движения в конце 1980-х, комендантом Самообороны Майдана и последовательным защитником украинской государственности.