Почему убили Парубия: Портников назвал вероятную причину

Андрей Парубий / © УНИАН

Журналист Виталий Портников прокомментировал убийство Андрея Парубия, назвав его проявлением террористической войны, которую Россия ведет против Украины.

Об этом он сказал на своем YouTube канале.

Портников заявил, что подобные преступления являются элементом стратегии Кремля. По его словам, Россия стремится уничтожать украинских политиков, чтобы взорвать доверие к государству и продемонстрировать его бессилие.

«Чтобы мы дальше не узнавали деталей этого преступления, нужно четко осознавать, что мы имеем дело с настоящей террористической войной против нашего государства. Это и то, что в Кремле называют денацификацией», — подчеркнул журналист.

Портников подчеркнул, что Кремль пытается доказать миру, что Украина не способна обеспечить безопасность даже своим высшим бывшим чиновникам.

Такие действия, по его мнению, являются сигналом международной общественности и одновременно средством внутренней дестабилизации.

Журналист предостерег, что подобные преступления создают новые линии разделения в обществе и сеют недоверие между гражданами.

Каждое политическое убийство, по словам Портникова, становится инструментом террора и попыткой Кремля взорвать украинскую государственность изнутри.

Напомним, в субботу, 30 августа, во Львове неизвестный застрелил украинского политика, общественного деятеля и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Смертельная стрельба произошла во Франковском районе города. Политик погиб на месте до приезда медиков.

По данным журналиста Виталия Глаголы, в политика стреляли восемь раз. Общественное со ссылкой на источники уточнило, что на месте обнаружили семь гильз. Нападающий скрылся, в городе введена специальная операция «Сирена».