Почему ученые считают нецелесообразным перевод часов: биолог дала ответ

В ночь на 27 октября Украина переходит на зимнее время, нужно перевести стрелки часов на час назад.

С точки зрения ученых, занимающихся хронобиологией, наукой о биологических ритмах, уже достаточно много лет есть почти единодушное мнение о нецелесообразности перевода часов по причинам, связанным со здоровьем.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщила Ольга Маслова, кандидат биологических наук, соучредитель проекта Nobilitet.

"С точки зрения ученых, занимающихся хронобиологией, наукой о биологических ритмах, уже достаточно много лет есть почти единодушное мнение о нецелесообразности перевода часов. Из-за причин связанных со здоровьем. И поэтому мы можем говорить о том, что и в Европе, и в США тоже эту тему обсуждают", – отметила она.

По словам ученой, в Европе в 2019 году была первая попытка отменить перевод часов.

"В США организация, занимающаяся вопросами сна обращались неоднократно к чиновникам, чтобы как-то подкорректировать процесс и не переводить. Однако тогда мы переходим ко второй проблеме в рамках этого вопроса. Потому что мы можем согласиться с тем, что перевод не есть хорошо, но начинается вторая волна, на каком времени оставаться", – говорит Маслова.

Если говорить об Украине, то, по словам ученой, здесь умножается сложность. Территория Украины расположена в разных часовых поясах.

"Более 80% расположено в так называемом втором часовом поясе, но есть у нас кусок территории, восточный, который географически расположен в третьем часовом поясе. У нас еще есть кусок Закарпатья, который расположен в первом часовом поясе. Здесь все сложно", – говорит кандидат биологических наук.

Напомним, каждый год украинцы переходили на зимнее время в последнее воскресенье октября. В 2024 году это будет 27 октября. Ровно в 04:00 нужно перевести стрелки часов на один час назад. То есть, если это было четыре часа, то станет три часа. Таким образом, у нас появится один "лишний" час для сна.

Скандальный перевод часов: Украина переходит на зимнее время!

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