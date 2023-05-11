Почему Украина до сих пор не начала контрнаступление: Зеленский объяснил

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужно больше времени для начала долгожданного контрнаступления против российских войск, поскольку ее военные ожидают доставки обещанной военной помощи.

Об этом он сказал в интервью BBC.

По словам главы государства, ожидаемая атака может стать решающей в войне, перекраивая линии фронта, которые месяцами оставались неизменными. Это также будет решающим испытанием для Украины, которая стремится доказать, что оружие и оборудование, полученное от Запада, могут показать значительные успехи на поле боя.

Кроме того, Зеленский сообщил, что боевые бригады, в том числе обученные странами НАТО, уже готовы к наступлению, но армии все еще нужны "некоторые вещи", в частности бронированная техника, которая "поступает партиями".

"С [тем, что мы уже имеем], мы можем идти вперед и, я думаю, добиться успеха. Но мы потеряем много людей. Я считаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам все равно нужно немного больше времени", – сказал президент.

Когда и где произойдет украинское наступление – секрет. К тому же, в последние недели украинские власти публично и частно пытались снизить ожидания от украинского контрнаступления.

Один из украинских чиновников на условиях анонимности сказал, что лидеры страны "понимали, что [они] должны добиться успеха", но наступление не следует рассматривать как "серебряную пулю" в полномасштабной войне, которая длится почти 15 месяцев.

В то же время, Зеленский заверил, что украинские войска будут наступать, и "замороженного конфликта", на который рассчитывает Россия, не будет.

Президент добавил, что для Киева любой результат, который на Западе сочтут неутешительным, может означать уменьшение военной поддержки и давление на переговоры с Россией.

"Идея будет у каждого. [Но] они не могут давить на Украину, чтобы она сдала территории. Почему любая страна мира должна отдавать Путину свою территорию?" – сказал президент Зеленский.

Глава государства также добавил, что, несмотря на заявления Кремля, западные санкции таки повлияли на оборонную промышленность России. Это, в частности, истощенные ракетные запасы и нехватка артиллерии.

"У них все еще много на складах, но… мы уже видим, что они уменьшили обстрелы за день в некоторых районах", — отметил Зеленский.

Напомним, спикер Командования армии США в Европе Мартин О'Доннелл заявил, что западные партнеры передали Украине для контрнаступления более 600 различных видов вооружения. Это больше, чем в любой армии в мире.