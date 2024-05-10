Почему Украина до сих пор не объявила состояние войны с РФ: пояснение министра юстиции

Украина не обязана объявлять войну России, поскольку международное право признает агрессию одного государства против территориальной целостности другого войной по факту, без дополнительных резолюций и законодательных актов.

Об этом в интервью Би-би-си заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Не только по срокам полномочий, есть и многое другое, что в Конституции касается военного времени – оно сформулировано неидеально, мягко говоря. Что, безусловно, дает основания для разных "теорий заговора". Один из примеров – это где-то кто-то коммуницирует в социальных сетях, возможно, и то, что разгоняется Россией – что, типа, Украина не объявила состояние войны. Типа, если мы на третьем году войны объявим войну, это сразу что-то урегулирует или как-то сможет объяснить обществу. Типа, если бы мы объявили состояние войны в феврале или в марте – это тоже якобы что-то изменило бы", — сказал он.

Министр также пояснил, что юристы, специализирующиеся на международном гуманитарном праве, абсолютно спокойны и все понимают, что это ничего не меняет.

"Объявляй не объявляй – у нас продолжается война, и все нормы права, касающиеся войны, они применены к Украине и к войне, которую мы ведем. Объявление или необъявление не имеет никакого юридического смысла. Более того, отдельные юристы вообще ставят под сомнение правильность того, чтобы кто-то объявлял состояние войны. Потому что если на кого-то нападаешь и объявляешь войну – это преступление агрессии. Если ты защищаешься – тебе не нужно ничего объявлять. Ты защищаешься – само собой есть война и соответствующие нормы на тебя распространяются", – сказал он.

Напомним, 9 мая президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

Впервые в Украине режим военного положения был введен 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения. С тех пор решение о военном положении и мобилизации неоднократно продлевали.

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