Почему Украина до сих пор не объявила состояние войны с РФ: пояснение министра юстиции

В контексте международного права государство, которое объявляет войну, является агрессором.
Украина не обязана объявлять войну России, поскольку международное право признает агрессию одного государства против территориальной целостности другого войной по факту, без дополнительных резолюций и законодательных актов.
Об этом в интервью Би-би-си заявил министр юстиции Денис Малюська.
"Не только по срокам полномочий, есть и многое другое, что в Конституции касается военного времени – оно сформулировано неидеально, мягко говоря. Что, безусловно, дает основания для разных "теорий заговора". Один из примеров – это где-то кто-то коммуницирует в социальных сетях, возможно, и то, что разгоняется Россией – что, типа, Украина не объявила состояние войны. Типа, если мы на третьем году войны объявим войну, это сразу что-то урегулирует или как-то сможет объяснить обществу. Типа, если бы мы объявили состояние войны в феврале или в марте – это тоже якобы что-то изменило бы", — сказал он.
Министр также пояснил, что юристы, специализирующиеся на международном гуманитарном праве, абсолютно спокойны и все понимают, что это ничего не меняет.
"Объявляй не объявляй – у нас продолжается война, и все нормы права, касающиеся войны, они применены к Украине и к войне, которую мы ведем. Объявление или необъявление не имеет никакого юридического смысла. Более того, отдельные юристы вообще ставят под сомнение правильность того, чтобы кто-то объявлял состояние войны. Потому что если на кого-то нападаешь и объявляешь войну – это преступление агрессии. Если ты защищаешься – тебе не нужно ничего объявлять. Ты защищаешься – само собой есть война и соответствующие нормы на тебя распространяются", – сказал он.
Напомним, 9 мая президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.
Впервые в Украине режим военного положения был введен 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения. С тех пор решение о военном положении и мобилизации неоднократно продлевали.
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