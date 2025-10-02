Tomahawk / © Getty Images

На фоне сообщений западных СМИ о том, что администрация США планирует передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, в Офисе Президента выразили возмущение темпами военной помощи.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

Он подверг критике Запад за медлительность и затягивание решений по предоставлению Украине необходимого вооружения. По его словам, вместо того, чтобы оперативно обеспечить ВСУ для противодействия России, союзники «прибегают к бюрократическим обсуждениям».

Комментируя слухи в западных СМИ о возможной передаче крылатых ракет Tomahawk, Подоляк подчеркнул: решающий результат на фронте будет тогда, когда Запад прекратит длительные разговоры о времени и количестве поставок и начнет действовать оперативно.

Проблема промедления

По мнению советника ОПУ, промедление позволило России прийти в себя. В 2022–2023 годах Россия чувствовала себя «подавленной», тогда как сегодня она ведет себя «нагло». Это прямое следствие того, что Запад хоть и говорит «да» на определенные виды оружия, но постоянно откладывает его поставки и ограничивает количество.

Подоляк привел пример, когда речь идет о передаче 20–40 танков или 20 самолетов F-16 против 200 российских Су и МиГ, это создает существенную диспропорцию. Он также отметил, что эффективное западное оружие предоставляется в недостаточном количестве, что «неправильно».

Путь к победе

«Украина будет делать то, что нужно, просто наша проблема в том, что мы сражаемся с огромной ресурсной страной, которой помогает другое ресурсное государство — Китай, а непосредственно на поле боя помогает другой неадекват — Северная Корея. Если бы мы воевали с сопоставимой по ресурсам страной, то результат уже был бы давно всем понятен», — озвучил Подоляк.

Ситуация должна быть противоположной: если Украина и Запад договариваются о передаче ракет, например Tomahawk или TAURUS, это оружие должно появиться на поле боя уже завтра. А информация в СМИ об этих договоренностях должна появляться только через месяц после того, как оружие докажет свою эффективность на фронте.

Напомним, США рассматривают новое дальнобойное оружие для Украины, и, кроме известных крылатых ракет Tomahawk, в списке появился значительно менее разрекламированный, но потенциально массовый вариант — крылатая ракета Barracuda-500 от американской компании Anduril.

К слову, если Украина получит ракеты Tomahawk, под ударом окажется вся европейская часть РФосии (от Санкт-Петербурга до Урала), сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.