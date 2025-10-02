Почему Украина до сих пор не разрушила Крымский мост: в ВМС все объяснили

Крымский мост / © Associated Press

Крымский мост остается целым не потому, что он недосягаем для украинских Сил обороны, а из-за чрезвычайно плотной защиты со стороны российских войск.

Об этом спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан второго ранга Дмитрий Плетенчук рассказал изданию «УНИАН».

«Крымский канал фактически перегорожен, оккупанты выставляют и боновые, и баржевые заграждения — все максимально перекрыто«, — отметил он.

Плетенчук напомнил, что в июне 2025 года Службе безопасности Украины удалось заложить под воду более тонны взрывчатки и взорвать одну из опор моста. Как подчеркнул спикер ВМС, этот эпизод до сих пор вызывает удивление, ведь осуществить такую операцию в условиях тотального контроля оккупантов — это «высший уровень мастерства».

«Оккупанты в течение длительного времени топили в акватории различные объекты именно для того, чтобы исключить подобные действия. Там постоянно работает береговая охрана ФСБ, отслеживается подводная обстановка… С суши на мост заехать без проверки невозможно — даже сами россияне постоянно жалуются, что попасть на него — как пересечь государственную границу», — объяснил капитан второго ранга.

Кроме того, мост и полуостров прикрыты с воздуха. Там дежурят российские дроны «Форпост», «Орион», Mohajer-6, все модели вертолетов, различные самолеты и периодически появляется истребитель Су-57 в сопровождении других бортов.

По словам Плетенчука, «они следят довольно серьезно и, пожалуй, это единственная причина, почему это сооружение (Крымский мост — ред.) до сих пор стоит».

Спикер ВМС добавил, что аналогичные меры защиты применяются и в отношении российских военных баз в Крыму: там выставлены заграждения, работает противовоздушная оборона, а катера контролируют вход в бухты, включая Севастополь, чтобы не допустить неожиданных атак.

Напомним, 3 июня СБУ осуществила успешную атаку на Крымский мост, заминировав его опоры с подводной стороны. Для подрыва было использовано более 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В этот же день возле переправы прогремели повторные взрывы.

Тогда же военный эксперт Антон Михненко заявил, что после ударов Крымский мост больше не может активно использоваться россиянами для железнодорожной и автомобильной логистики. Из-за повреждений и постоянной угрозы атак оккупанты вынуждены перебрасывать технику и оружие паромами, а сам мост выполняет лишь символическую роль.