Баллистика РФ будет оставаться угрозой / © ТСН.ua

Полностью нейтрализовать баллистические ракеты, применяемые Россией против Украины, пока невозможно из-за ограниченных возможностей мирового производства противоракет.

Об этом сказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире «Киев 24».

Так он прокомментировал перспективы противовоздушной обороны.

«Завод в США, производящий противоракеты, может выпускать только 700-750 единиц в год», — сказал он.

В то же время, для гарантированного уничтожения одной баллистической ракеты необходимо по меньшей мере две противоракеты. Это означает, что за год можно перехватить не более 350 ракет типа «Кинжал» или «Искандер».

Криволап подчеркнул, что такие расчеты возможны только при теоретическом условии, когда весь объем производства одного американского завода был бы направлен исключительно на нужды Украины, что на практике нереалистично. Именно поэтому, по его оценке, угроза баллистических ударов со стороны России будет оставаться актуальной и дальше.

Константин Криволап обратил внимание на положительные результаты Украины по борьбе с другими типами воздушных угроз. В частности, применение истребителей F-16 показывает высокую эффективность в перехвате крылатых ракет, что существенно снижает их опасность для гражданской инфраструктуры и военных объектов.

Напомним, специалисты проанализировали обломки «Орешника» , который на днях ударил по Львовщине. Оказалось, что ракета не имеет наведения боевых блоков.

В то же время военные призывают не недооценивать РФ, отмечая, что враг продолжает развивать вооружение и наращивать технологические возможности.