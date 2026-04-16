Почему Украина не отразила все ракеты во время атаки: в ВСУ объяснили новую тактику обстрелов Россией

Враг применил нетипичный подход во время последних обстрелов Украины, осуществив две мощные волны атак в течение суток. Особенностью стало использование большого количества ракет во время второй волны и смена привычных временных рамок.

Об этом в эфире «Киев24» сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, оккупанты отошли от привычной схемы, когда «Шахеды» летят ночью, а ракеты — под утро. Теперь враг может атаковать дронами в течение всех суток, а ракеты запускать в вечернее время.

«Мы видим, что противник не в первый раз меняет временные рамки, к которым мы привыкли, что ночью летят шахеты под утро ракеты. А теперь может быть и наоборот. Шахеты могут атаковать в течение суток, как это было 15 апреля», — отметил Игнат.

Он добавил, что результаты боевой работы через две волны были объединены, чтобы показать полную картину противостояния в течение суток. Враг применял как крылатые ракеты стратегической авиации Х-101, так и баллистические комплексы наземного базирования «Искандер-М».

Несмотря на сложность атаки, украинские защитники неба продемонстрировали высокий результат в борьбе с крылатыми ракетами. Большинство из них были уничтожены благодаря привлечению новейшей авиации.

«По крылатым ракетам наши защитники боролись, как обычно, очень хорошо. Результат близок к ста процентам ущерба. Это потому, что F-16 берут на себя львиную долю на сегодняшний день, сбивание именно крылатых ракет», — подчеркнул Игнат.

Проблема баллистики и дефицит для Patriot

Самая сложная ситуация наблюдается с баллистическими ракетами, большинство из которых было направлено именно на столицу. Из-за высокой скорости и траектории такие цели могут перехватывать только специфические системы типа Patriot, однако Украина сталкивается с серьезным вызовом.

«Сегодня мы перед проблемой нехватки, дефицита зенитных управляемых ракет к системе Петриот, способной перехватывать баллистику. Сегодня было 19 баллистических ракет, 8 из них были, к сожалению, перехвачены — меньше половины», — констатировал начальник управления коммуникаций.

Игнат подчеркнул, что, хотя перехват 8 баллистических ракет — это серьезный результат, Украине необходимо усиливать количество систем и иметь достаточный запас боекомплекта, чтобы защитить инфраструктуру и города от разрушительных ударов. Пока проблема упирается в банальное отсутствие средств для сбивания такого количества целей.

Россия атакует мирные города — последние новости

Напомним, в результате обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в ряде областей Украины оставалась без электроснабжения.

Как сообщалось в Минэнерго, перебои со светом фиксировались в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

«Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Сегодня применение ограничений не прогнозируется», — отмечали в ведомстве.

Напомним, в ночь на 16 апреля российские войска массированно атаковали Украину беспилотниками и ракетами. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 15 человек, еще более 80 получили ранения.

Как сообщал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, разбор завалов продолжается, поэтому количество жертв может возрасти.

В Киеве в результате атаки погибли четыре человека, среди них 12-летний мальчик, более 40 человек пострадали. Разрушения зафиксированы в Подольском, Оболонском, Днепровском и Деснянском районах.

В Одессе подтверждена гибель восьми человек, еще 14 ранены. Повреждены жилые дома и объекты гражданской и критической инфраструктуры, в том числе портовые и логистические объекты, а также грузовые вагоны «Укрзализныци».

В Днепропетровской области погибли три человека, более 25 жителей получили ранения. В Харькове из-за удара вспыхнул частный дом, есть пострадавшие.

На местах поражений работают спасатели, медики и коммунальные службы, развернуты оперативные штабы.

По данным Воздушных сил Украины, с утра 15 апреля до утра 16 апреля российские войска выпустили 703 воздушных целей, из которых украинское ПВО обезвредило 667.