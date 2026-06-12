Почему Украина не сможет разрешить споры с Польшей: объяснение Кулебы

Дмитрий Кулеба / © ТСН

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Украина не сможет полностью «решить» узел проблем в отношениях с Польшей. Однако должно научиться держать их под контролем, чтобы эти противоречия не стали критическими для государства.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью телеканалу «1+1» в рамках марафона «Единые новости».

Бывший глава МИД указал на принципиальную разницу в подходах к формированию политических рейтингов в двух странах. Он отметил, что в Украине отсутствуют силы, которые строят свою кампанию на антипольских нарративах, в то время как в Польше это стало распространенной практикой.

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«В Украине нет ни одного сознательного политика, который строит свой рейтинг на антипольской повестке дня, на антипольских лозунгах. А там. А в Польше многие политики, в том числе президент Польши, строят свой рейтинг на антиукраинских лозунгах. Вот принципиальная разница между нашими странами», — отметил Кулеба.

Дипломат убежден, что Варшава не откажется от избранного курса. По его словам, хотя между странами возможны временные обострения, включая блокады логистических путей, важно понимать последствия таких шагов для обеих сторон.

Кулеба также подчеркнул, что существует одна «критическая зависимость» Украины от Польши — это ее позиция в Европейском Союзе. Он пояснил, что Варшава использует свое право голоса для постоянного выдвижения новых условий финансовой и оборонной поддержки Украины.

«Они не против членства, они — поляки. Они не против того, чтобы Украину поддерживали. Но они будут постоянно оговаривать это: а пусть Украина сделает так, пусть Украина скажет то», — резюмировал Дмитрий Кулеба.

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Украина и Польша — последние новости

Напомним, решение Зеленского назвать подразделение ВСУ «Героями УПА» вызвало скандал в Польше. Теперь там угрожают лишить украинского президента польской государственной награды, которую он получил в прошлом году.

Впоследствии, в администрации президента Польши подтвердили, что украинского лидера Владимира Зеленского могут лишить высшей государственной награды.

В правительстве Польши заявили об обострении польско-украинских отношений на фоне конфликта. Премьер-министр Дональд Туск призвал Киев ценить стратегические отношения с Варшавой.

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