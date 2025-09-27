Украина загнала Россию в "тупик Первой мировой" - Financial Times

ВСУ на фронте / © ТСН.ua

Реклама

Вопреки громким заявлениям российской пропаганды, рисующей картину неизбежной победы Кремля, Украина выигрывает войну. Эксперты приводят неопровержимые доказательства, подтверждающие неспособность России достичь своих ключевых целей, включая крушение на море и в воздухе, а также фактическую остановку продвижения на суше. Это уже признал даже президент США Дональд Трамп, публично заявивший, что «Украина, при поддержке Европейского Союза, способна бороться и победить».

Об этом пишет Financial Times.

Когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное наступление, мир ожидал, что Киев упадет через несколько дней. Тогда западные партнеры предлагали эвакуировать президента Владимира Зеленского, на что он, как сообщается, ответил: «Мне нужны боеприпасы, а не подвозка».

Реклама

Украинские войска, уступавшие в вооружении, шокировали мир, отразив наступление на Киев. С конца лета 2022, после больших контрнаступлений в Харьковской и Херсонской областях, линия фронта практически не сдвинулась. Россиянам не удалось захватить ни одного стратегически важного объекта, таких как Киев, Харьков или Херсон.

За 2025 год, ценой примерно 200 000-300 000 убитых и раненых, российской армии удалось захватить лишь тонкую полоску пограничной зоны, которая составляет около 0,6% общей территории Украины. Фактически в августе 2025 года Россия контролировала меньшую территорию, чем в августе 2022 года.

Ситуация напоминает Западный фронт Первой мировой войны, когда генералы жертвовали десятками тысяч солдат ради нескольких километров развалин. С военной точки зрения Украине выгодно совершать тактические отступления, сохраняя силы, пока Россия истощает себя дорогостоящими атаками.

Нейтрализация Черноморского флота и крушение в воздухе

На море достижения Украины были не менее впечатляющими. Несмотря на полное военно-морское превосходство России в начале вторжения, благодаря инновационному использованию ракет и беспилотников украинцам удалось нейтрализовать военно-морское превосходство РФ.

Реклама

Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» и множество других русских судов были уничтожены. Это заставило остатки флота искать убежища в безопасных гаванях, вдали от фронта, что изменило сам характер морской войны.

Россия также потерпела неудачу в воздухе. В отличие от других современных конфликтов РФ так и не удалось установить контроль над небом Украины. Российские ВВС понесли сокрушительные потери, включая украинский удар по стратегическим бомбардировщикам в июне.

«Слабое место» обороны Украины

Украина добилась этих успехов, несмотря на то, что до сих пор не получила полный спектр современного тяжелого вооружения, а также без прямого военного вмешательства извне. Единственной третьей стороной, прямо вмешавшейся, была Северная Корея, которая отправила своих солдат воевать на стороне России.

Сейчас самое слабое место обороны Украины — это воля ее западных друзей. Российская стратегия состоит в том, чтобы, распространяя пропаганду о неминуемой победе, сломить решительность американцев и европейцев, заставив их прекратить поддержку.

Реклама

Эксперты отмечают, что украинская армия, насчитывающая около миллиона опытных ветеранов, является самой крупной и опытной боевой силой, стоящей между российскими войсками и Варшавой, Берлином и Парижем. Возможно, именно поэтому Дональд Трамп в последнее время стал более благосклонно относиться к Украине, ведь, как говорится в анализе, «Он любит поддерживать победителей».

В чем Украина уже победила

Невозможно предсказать, как будет развиваться война, но в одном решающем отношении украинская победа уже необратима:

Владимир Путин развязал войну, чтобы доказать миру, что украинская нация не существует. Однако, независимо от дальнейшего развития событий, одно стало очевидно: Украина вполне реальная страна, и миллионы украинцев готовы бороться до последнего, чтобы сохранить свою независимость. Память о российском вторжении и украинских жертвах будет продолжать питать украинский патриотизм для будущих поколений.

Напомним, журналист Виталий Портников озвучил тревожный прогноз по дальнейшему развитию российско-украинского конфликта. Он предупредил, что если к определенному сроку ситуация не будет урегулирована, мир может столкнуться с началом «Великой войны». По его словам, этот термин обусловлен историческими примерами и «математическими формулами».