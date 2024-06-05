Почему Украина запретила выезд мужчин с двойным гражданством: объяснение от ГПСУ

Если у украинцев есть паспорт другой страны, они прежде всего рассматриваются исключительно как граждане Украины.

Ранее украинские мужчины с двойным гражданством в возрасте от 18 до 60 лет на время военного положения могли выезжать за пределы Украины, однако теперь такая возможность ограничена в связи с изменением норм законодательства.

Об этом спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал изданию LIGA.net, комментируя заявление посольства США в Украине.

Демченко отметил – если у украинцев есть паспорт другой страны, они прежде всего рассматриваются исключительно как граждане Украины, поэтому на них распространяются национальные права и обязанности.

"Формулирование, распространяющееся на различных ресурсах о том, что украинцев с двойным гражданством теперь не будут выпускать из страны, мягко говоря, некорректное. В который раз могу отметить, что в Украине запрещено двойное гражданство", — сказал спикер ГПСУ.

Он обратил внимание, что подобные нормы действовали и раньше.

Демченко также рассказал, что пограничники на границе неоднократно выявляли украинцев, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев. Такие граждане всегда привлекаются к ответственности, определенной законом.

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"В то же время не стоит путать (их – ред.) с гражданами Украины, постоянно проживающими за пределами Украины, которые имели в своих документах соответствующие отметки об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки (штамп) о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины", – рассказал спикер ГПСУ.

Демченко отметил, что ранее украинские мужчины в возрасте 18-60 лет с двойным гражданством также имели возможность выезжать за пределы Украины во время военного положения. Однако из-за изменения норм законодательства теперь такая возможность для них ограничена.

Напомним, ранее посольство США сообщило, что украинские власти отменили исключение, которое ранее позволяло выезжать за пределы страны мужчинам в возрасте 18-60 лет, у которых двойное гражданство.

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