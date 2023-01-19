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Почему украинцам могут прекратить начислять пенсию и что тогда делать: объяснение Минсоцполитики

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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2972
Время на прочтение
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Почему украинцам могут прекратить начислять пенсию и что тогда делать: объяснение Минсоцполитики

Фото: УНИАН

Можно возобновить начисление пенсии и возвратить недополученные средства.

Если картой, на которую начисляется пенсия, не пользовались более шести месяцев, то социальные выплаты могут "заморозить".

Об этом сообщает заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак.

В Министерстве социальной политики Украины сообщили, чтобы этого избежать такой ситуации, нужно хотя бы один раз в 6 месяцев провести транзакцию своей пенсионной карточкой. Например, пополнить счет мобильного, оплатить коммунальные услуги или другие счета.

Если так получилось, что все же прекратили начислять пенсию, то можно восстановить услугу и вернуть недополученные средства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд и подтвердить личность. После проверки данных Пенсионный фонд принимает решение о возобновлении пенсионных выплат в течение 10 дней со дня обращения.

Напомним, ранее в правительстве сообщали, что в следующем году Кабмин проведет индексацию пенсий. Следовательно, украинские пенсионеры получат повышенные выплаты.

Глава украинского правительства Денис Шмигаль отметил, что в результате пенсионной реформы 2023 каждый пенсионер сможет получать по две выплаты : из Пенсионного фонда и накопительной системы, которую запустят в результате реформы.

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Дата публикации
Просмотры
2972
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