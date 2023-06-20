Почему украинцам подняли тарифы на свет: подробно объяснил гендиректор Yasno (инфографика)

Правительство было вынуждено поднять цену на электроэнергию для населения, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на государственных постальщиков.

Об этом написал гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

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Он объяснил, что 5 грн. 44 коп. за киловатт∙час тратит поставщик, чтобы обеспечить электроэнергией бытового клиента. При этом население покупает электроэнергию у поставщика по гораздо более низкому регулируемому тарифу – 1,44/1,69 грн до 1 июня и 2,64 грн сейчас, а остальные покрывают поставщики.

"Учитывая объемы потребления населения по всей стране, эти компании ежемесячно должны платить колоссальные суммы на покрытие разницы между рыночной ценой на электроэнергию и регулируемым тарифом. Из-за российской агрессии они и так оказались в крайне сложном положении, ведь потеряли объемы генерации и подверглись разрушениям от ракет. Это только ухудшило их финансовую ситуацию", — отметил Коваленко.

Из чего состоит цена на свет (инфографика)? Фото: Сергей Коваленко/Facebook

По его словам, из-за этого внутри системы рос долг. Поставщики недодерживали компенсацию, недоплачивали сетям Укрэнерго, а энергетическая инфраструктура имела дефицит средств на восстановление.

"Тем, у кого расходы на ЖКХ превышают 15% дохода, государство может предоставить субсидию или льготу. В этом году 3,7 млн семей смогут их получить", — подытожил он.

Как сообщал ранее заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, чтобы восстановить энергетическую систему, Украина должна идти по Израилю. Именно поэтому они будут вынуждены поднять тарифы на свет.

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