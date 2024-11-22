Почему украинцы за границей получают уведомления о нарушении воинского учета: объяснение Минобороны

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, система оповещает всех, кто нарушил правила воинского учета.

Есть случаи, когда военнообязанные украинцы, которые находятся за границей и отметили это во время обновления данных в приложении "Резерв+", все равно получают уведомление, что они нарушили правила воинского учета. Этому есть простое объяснение, но решить эту проблему гораздо сложнее.

Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на слова заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко во время Ukrainian Outsourcing Summit.

"Государство продолжает думать, что они еще в Украине", – объяснила Черногоренко.

Замминистра привела пример с "условным гражданином". Если военнообязанный, живущий за границей, является офицером и не прошел вовремя военно-врачебную комиссию, он нарушил действующее законодательство о воинском учете. Система отслеживает это, информация о нарушении отображается в реестре, а нарушитель получает соответствующее уведомление.

Напомним, в Минобороны заявили о планах превратить мобильное приложение "Резерв+" в общеукраинский рекрутинговый центр, чтобы украинцы могли становиться на учет онлайн, а не через центры комплектования.

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