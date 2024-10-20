Почему Украине не дают приглашение в Альянс сейчас: объяснение президента ПА НАТО

Вступление Украины в НАТО должно охватывать всю ее территорию, включая оккупированные части.

Украина находится на неотвратимом пути к вступлению в Альянс. Однако есть нюансы.

Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли, передает "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что как НАТО, так и правительство США поддерживают стремление Украины к членству.

"Я думаю, что мы должны это решить, мы должны восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а затем убедиться, что открыт путь в НАТО", — подчеркнул Коннолли.

В то же время, он отметил, что украинцы испытывают определенную нетерпимость относительно членства в НАТО, но ситуация на поле боя остается сложной.

"НАТО очень четко указало и правительство моей страны, США, также четко указало — мы приветствуем идею, чтобы Украина присоединилась к НАТО. То, что мы называем "неотвратимая тропа" к этому членству", — сказал он.

Президент ПА НАТО подчеркнул, что вступление Украины в НАТО должно охватывать всю ее территорию, включая оккупированные части.

"Мы не знаем, каков будет результат этой борьбы, мы знаем, на какой результат мы надеемся. И именно поэтому НАТО и правительство США выделили большие ресурсы и установили партнерство с нашими братьями и сестрами в Украине, чтобы они выстояли и восстановили полный суверенитет над всей своей территорией", — заявил Коннолли.

Отметим, Франция поддерживает инициативу Зеленского по немедленному приглашению Украины в НАТО с окончательным вступлением позже.

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