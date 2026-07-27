Почему Украине следует бить по Wildberries и Ozon: эксперт объяснил, что произойдет с РФ

Атака на Wildberries

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Поражение российских маркетплейсов Wildberries и Ozon способно повлечь за собой масштабный обвал экономики и банковского сектора государства-агрессорки.

Об этом заявил главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штиллерман в интервью Дмитрию Гордону.

Как атаки по маркетплейсам повлияет на РФ?

По его словам, экономические удары по РФ уже действуют — это видно по ситуации с горючим. Однако, чтобы полностью взломать систему, нужно уничтожить крупнейшие российские онлайн-магазины, берущие огромные кредиты у банков.

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«Мне кажется, сейчас это комплекс мер, который должен быть. Мы сейчас очень сильно давили. Теперь, когда бак бензина в Москве стоит в 3,5 раза дороже, чем он стоил, когда люди вынуждены в Москве стоять в нескольких очередях для того, чтобы заправить свою машину, это уже что-то. Теперь нам нужно добить Wildberries и Ozon, это обязательно. Это приведет к краху банковской системы, это одни из основных заемщиков», — отметил Штиллерман.

Эксперт отметил, что остановка Wildberries потянет ко дну российские банки, прежде всего «ВТБ». Этот банк сделал главную ставку на маркетплейс и выдал ему триллионные кредиты. Потеря этих денег способна окончательно обанкротиться вторым по размеру финансовым учреждением РФ.

Кроме финансово-банковского удара, остановка Wildberries и Ozon повлечет за собой разрушение тысяч сопутствующих бизнесов, уплачивающих налоги в бюджет РФ, а также усложнит логистику российского войска. По словам Штиллермана, именно эти компании играют одну из ключевых ролей в поставках армии россиян.

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Напомним, пожары на складах крупнейшего российского маркетплейса Wildberries нанесли значительные потери для продавцов, хранивших там свои товары. Часть предпринимателей заявила о полном уничтожении запасов и риске закрытия бизнеса.

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По данным издания The Sun, серия ударов украинских БпЛА по складским комплексам Wildberries парализовала российский малый бизнес и нанесла экономике РФ ущерб, соизмеримый с потерями от атак на нефтеперерабатывающие заводы.

А издание The Economist пишет о том, что удары по составам Wildberries обрушили доверие россиян к власти. Ведь российские военные и волонтеры активно используют эту платформу для закупки деталей для беспилотников и бронежилетов.

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