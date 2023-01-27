Почему Украине так необходимы истребители F-16 и чем они особенные: в Воздушных силах рассказали

Истребители F-16 могут совершать удары по наземным целям разными типами оружия, а также могут стать частью ПВО, чтобы защитить небо над Украиной.

Украина хочет получить именно истребители F-16, ведь они многофункциональны. Пилоты смогли бы выполнять на этих самолетах как боевые задания, так и усилить защиту неба.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Гнат во время брифинга.

По его словам, если бы партнеры предоставили эти истребители, это очень помогло бы Украине на пути к победе и деоккупации ее земель.

Игнат говорит, что украинские пилоты считают, что смогут овладеть истребителями за несколько недель. Впрочем, он отметил, что летать и совершать посадку — это одно, а воевать на этих истребителях — другое. "А именно применять все виды вооружения, которые имеет F-16, который может совершать удары по наземным целям разными типами оружия (бомбы, ракеты и т.п.), а также стать частью ПВО, защищая небо от воздушных атак. Поэтому такой тип многоцелевого самолета, который является самым распространенным сегодня в мире, мог бы быть лучшим кандидатом для Воздушных сил, чтобы стать основным типом многоцелевого самолета", — объяснил он.

Спикер Воздушных сил напомнил, что Украина в настоящее время имеет на вооружении четыре типа самолетов: Су-27 и МиГ-29 (истребители), Су-25 (штурмовик) и Су-24 (бомбардировщик).

"А вот F-16 все эти функции четырех самолетов может в себе объединить и выполнять. Поэтому на него больше обращается внимание на их предоставление Украине", — отметил он.

Гнат добавил, что список пилотов, которые в случае передачи самолетов F-16 будут ими управлять, уже оформлен.

"Этот список уже давно готов. Может, будут какие-то изменения, потому что у нас война. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук уже его согласовал...И речь идет не только в необходимости в пилотах, но и авиационных инженерах", — отметил он и добавил, что также необходимо готовить аэродромную инфраструктуру, чтобы пилоты могли безопасно садиться на взлетно-посадочную полосу, а "эта работа уже ведется".

Отметим, F-16 принадлежит к числу легких многоцелевых истребителей, созданных в США еще в 1948 году. "Боевой сокол" является универсальным истребителем, который может выполнять в воздухе ряд задач — от воздушных боев до высокоточной бомбардировки. F-16 имеет внутреннюю пушку М61 Вулкан, а также 11 мест для установки оружия и другого оборудования.

В администрации президента США Джо Байдена обсуждают возможность поставки Украине истребителей F-16.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал в соцсетях видео с истребителями F-16 и подписью "Вскоре в небе Украины", чем заинтриговал украинцев.

По данным издания Politico, темой следующего "Рамштайна" станет передача Украине самолетов. Дискуссия среди союзников о передаче Украине истребителей уже началась. Ожидается, что дебаты будут еще сложнее, чем вокруг танков.

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