Почему украинская Масныця— не российская Масленица: объясняем отличия украинских и российских традиций

Казаки даже шутили, что на Масныцю и турки вареники едят.

В течение 28 февраля-6 марта продолжается Масныця. В этом материале объясним различия между украинскими и русскими традициями в праздновании этого праздника, ведь понимание, что мы совершенно разные народы чрезвычайно важно в условиях войны.

Масленица, Масляна, Масныця, Пущение, Сыропуст, Колодий, Сиропусная неделя, Сырное воскресенье, Бабский праздник, Общица — традиционный восточнославянский праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом. Речь идет о начале нового цикла ухаживаний и удовольствий, поиске пара с целью продолжения рода.

Масныця и Масленица: какая разница

Ученые считают, что это — украинский праздник в честь весеннего пробуждения природы, один из праславянских праздников, который достигает эпохи Трипольской культуры. По давним традициям на Масныцю варили вареники. На казачьих землях это было главное ритуальное блюдо. Казаки даже шутили, что Масныцю турки вареники едят.

А вот традиция выпечки блинов внедрилась в Украине в советское время. При Советском Союзе на всей его территории проводили одинаковые праздники, чтобы традиции входивших в состав империи этносов отходили на периферию и их не упоминали.

Также читайте Что скрывает Масленица: встреча времен года и празднования возрождения

Украинский и русский праздник отличаются не только обрядовыми блюдами, музыкальным оформлением, но своей сутью и значением. На Московщине, где на днях провожали зиму, пили много водки, бражки с блинами, поминальной едой, сжигали чучело зимы, чтобы она умерла. Одним из обязательных атрибутов праздника у россиян были не обходившиеся без крови бои "стенка на стенку".

Масныця: особенности ритуальной пищи

Празднование Масныци в большинстве регионов Украины имело общественный характер и предусматривало устройство громких забав, веселья, приготовления и потребления блюд, которые на период поста становились табуированными, то есть прежде мясных и молочных. Символическое значение ритуала наедаться перед постом в народном сознании имело целью обеспечение благосостояния, изобилия и богатства. Самобытные традиции празднования Масныци у украинцев сохранялись до середины XX ст. как уже говорилось выше, непременным атрибутом празднования и важнейшим блюдом являются вареники с творогом, политые маслом и сметаной.

В то время у россиян блюдом-ответником, маркером праздника являются блины, у поляков – жареные пончики с повидлом, у хорватов – булочки с начинкой "крафне".

Масныця: интересный ритуал "колодка"

Интересным элементом украинской Масныци является обряд "колодки". Ее считали символом продолжения рода. Колодкой называли деревянное полено, которое привязывали холостым парням, символически наказывая их за то, что они вовремя (т.е. до начала поста) не женились. Откупиться от колодки парень мог только одним способом – угостить женщин водкой или дать денег. В шутливой форме община осуждала холостую молодежь, поощряя к продолжению рода. Аналоги этого обычая в славянском мире встречаем в Словении, Хорватии, Белоруссии. Зато он почти неизвестен россиянам. "Колодка" была практически утрачена в советское время.

В Украине праздник сопровождался обрядами, связанными не только с проводами зимы и встречей солнца, но и призывающими к всеобщему примирению, согласию и всепрощению. Недаром у украинцев последний день недели называется Прощенным воскресеньем, когда надо забывать все обиды и всех прощать. Эта традиция сохранилась и по сей день.

Читайте также:

Елена Брайченко: чем отличается Колодий от Масленицы и что готовить на праздник