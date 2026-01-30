Почему украинские дроны массово не бьют по Москве и Петербургу для блекаута: военный объяснил

Почему украинские дроны реже залетают в Москву и Питер. / © pixabay.com

Украина массово не атакует Москву и Санкт-Петербург беспилотниками по нескольким причинам. В частности, из-за того, что россияне стянули вокруг этих городов крепкое кольцо ПВО, РЭБ и ракетных систем.

Такое мнение высказал бывший нардеп, а ныне военный Игорь Луценко, передает «Телеграф».

По его словам, в Москву, а тем более в Санкт-Петербург, украинским дронам сложно добраться. Россияне окружили эти города кольцами ПВО, РЭБ, ракетных систем. Туда стянули многие ЗРК «Тор» и ЗРК «Панцирь».

«Кроме того, они постоянно это все производят и обновляют. Допустим, очень условно, они каждый день делают „Панцирь“, каждые два дня „Тор“. У них с самого начала были эти системы, и сейчас они пытаются их адаптировать к дроновой войне», — пояснил Луценко.

По его данным, в некоторых местах российские войска совершили сплошное радарное поле. На свежих спутниковых снимках можно увидеть, что для ракетных систем, охраняемых Ново-Огарево, где находится резиденция Путина, и Москву, сделаны специальные насыпи.

Луценко предположил, что Украина сосредоточилась на «выбитии» нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

«…Мы поражаем нефтепереработку, стратегические предприятия и это отлично. Но можно было бы работать гораздо лучше», — подытожил бывший нардеп.

Напомним, осенью 2025 года президент Владимир Зеленский заявлял, что если РФ устроит блекаут в Киеве, то получит ответный блекаут в Москве.