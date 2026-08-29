Почему украинские дроны не кошмарят Москву, как российские Киев: эксперт удивил ответом

Дым над Москвой

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Чтобы Москва не выходила из режима круглосуточной тревоги, Силам обороны придется тратить множество беспилотников.

Об этом военно-политический обозреватель Александр Коваленко сказал в эфире новостной фабрики.

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«Создавать условия для того, чтобы в Москве постоянно был режим „ковер“, было бы хорошо. Это неплохая идея. Разве что у нее есть нюанс. Чтобы долетели до Москвы, из 30 дронов мы точно потеряем 25-29. И если один долетит, будет хорошо. А если круглосуточно держать Москву в таком режиме, нам нужно будет каждые сутки огромное количество дронов, которые можно было бы направить для ударов по нефтеперерабатывающим российским заводам, по складам или по предприятиям ВПК», — отметил Коваленко.

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Эксперт говорит, что способ воздушного террора против Украины, когда один или несколько дронов заходит в воздушное пространство каждый час, россияне применяют не впервые, потому что это было и зимой, и в июне-июле. По его словам, такую тактику враг использовал, в частности, в отношении Одессы.

Как объяснил Коваленко, самая болезненная она для городов Украины, разделенных рекой, таких как Киев, Днепр, Запорожье, ведь тогда возникают проблемы с транспортом, пробки.

Обозреватель подчеркнул, что сегодня даже редкие дроны долетают до Киева, а мы не подготовились к таким почти круглосуточным угрозам.

«И они будут масштабироваться россиянами и в дальнейшем», — спрогнозировал он, добавив, что это может касаться не только столицы Украины.

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Напомним, в ВСУ раскрыли новую тактику РФ с применением реактивных дронов. Россия применяет психологический террор по образцу второй мировой войны, запуская реактивные дроны небольшими группами для создания непрерывной воздушной тревоги и истощения населения.

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