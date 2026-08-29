Почему украинские дроны-перехватчики не могут перехватить реактивные дроны: объяснение Палисы

Павел Палиса

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Российские войска существенно нарастили использование реактивных беспилотников и в дальнейшем будут увеличивать их количество. Силы обороны вынуждены адаптироваться к новой угрозе, однако имеющиеся дроны-перехватчики пока не показывают ожидаемую эффективность против таких скоростных целей.

Об этом во время встречи с журналистами рассказал заместитель руководителя Офиса Президента. Напомним, сегодня вечером вблизи Житомирской трассы на территории Киевской области раздался чрезвычайно сильный взрыв, который мгновенно перерос в масштабный пожар.

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Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения..

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Почему реактивные дроны стали проблемой

По словам чиновника, враг видит высокую эффективность реактивных БПЛА, поэтому будет делать на них еще большую ставку в войне.

«Средства нападения всегда опережают средства защиты. Нам, безусловно, нужно будет адаптироваться. Это займет время», — подчеркнул Палиса.

Эффективность дронов-перехватчиков и поиск решений

Палиса откровенно признал, что украинские разработки дронов-перехватчиков, на которые возлагали надежды на борьбу с реактивными БПЛА, пока не оправдывают надежд в полном объеме.

«Дроны-перехватчики, которые у нас есть на данный момент и теоретически могли бы перехватывать реактивные дроны, пока не демонстрируют ожидаемую эффективность. Но мы понимаем эту проблему и ищем варианты ее решения», — отметил он.

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Что сбивает реактивные БПЛА врага

Пока украинские специалисты ищут новые технологические решения, основными средствами противодействия этим дронам остается классическое вооружение и авиация.

По словам Палисы, наивысшую эффективность в перехвате реактивных БПЛА пока демонстрируют:

переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЖРК);

разнообразные комплексы объектовой ПВО;

украинская авиация.

Напомним, вчера поздно вечером вблизи Житомирской трассы на территории Киевской области раздался сильнейший взрыв, который мгновенно перерос в масштабный пожар.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения.

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Пока известно о 37 погибших в результате этих взрывов.

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