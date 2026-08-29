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Почему украинские дроны-перехватчики не могут перехватить реактивные дроны: объяснение Палисы
Палиса объяснил, почему украинские дроны-перехватчики пока не разрешили проблему реактивных российских БПЛА.
Российские войска существенно нарастили использование реактивных беспилотников и в дальнейшем будут увеличивать их количество. Силы обороны вынуждены адаптироваться к новой угрозе, однако имеющиеся дроны-перехватчики пока не показывают ожидаемую эффективность против таких скоростных целей.
Об этом во время встречи с журналистами рассказал заместитель руководителя Офиса Президента. Напомним, сегодня вечером вблизи Житомирской трассы на территории Киевской области раздался чрезвычайно сильный взрыв, который мгновенно перерос в масштабный пожар.
Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения..
Почему реактивные дроны стали проблемой
По словам чиновника, враг видит высокую эффективность реактивных БПЛА, поэтому будет делать на них еще большую ставку в войне.
«Средства нападения всегда опережают средства защиты. Нам, безусловно, нужно будет адаптироваться. Это займет время», — подчеркнул Палиса.
Эффективность дронов-перехватчиков и поиск решений
Палиса откровенно признал, что украинские разработки дронов-перехватчиков, на которые возлагали надежды на борьбу с реактивными БПЛА, пока не оправдывают надежд в полном объеме.
«Дроны-перехватчики, которые у нас есть на данный момент и теоретически могли бы перехватывать реактивные дроны, пока не демонстрируют ожидаемую эффективность. Но мы понимаем эту проблему и ищем варианты ее решения», — отметил он.
Что сбивает реактивные БПЛА врага
Пока украинские специалисты ищут новые технологические решения, основными средствами противодействия этим дронам остается классическое вооружение и авиация.
По словам Палисы, наивысшую эффективность в перехвате реактивных БПЛА пока демонстрируют:
переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЖРК);
разнообразные комплексы объектовой ПВО;
украинская авиация.
Напомним, вчера поздно вечером вблизи Житомирской трассы на территории Киевской области раздался сильнейший взрыв, который мгновенно перерос в масштабный пожар.
Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения.
Пока известно о 37 погибших в результате этих взрывов.