Почему украинских военных трудно вытащить из плена РФ: объяснение Координационного штаба

Обмен пленных 5 марта / © Владимир Зеленский

Украина начала возвращать пленных по новым договоренностям, заключенным во время переговоров в Швейцарии. В рамках первого этапа домой вернулись 200 военнослужащих. У Украины есть достаточный обменный фонд, однако отнюдь не просто вытащить наших военных из плена.

Об этом сообщили представители Координационного штаба по обращению с военнопленными, передает «Мы-Украина».

Этапы и условия возвращения украинских военных

По словам представителя штаба Богдана Охрименко, нынешний обмен является результатом выполнения «женевских договоренностей».

«Состоялся первый этап — домой возвращается 200 наших военнослужащих… После медицинского осмотра они будут отправлены в реабилитационные центры, где будут проходить реабилитацию. Мы планируем завтра реализовать вторую часть — вернуть 300 наших граждан», — отметил Охрименко.

Также добавил, что в обмене пленных посодействовали и США во время переговоров в Женеве. .

Состояние уволенных защитников

Представитель Координационного штаба Петр Яценко подчеркнул, что уволенные украинцы находятся в тяжелом состоянии.

«К сожалению, подавляющее большинство [пленных имеют] проблемы с опорно-двигательным аппаратом, это проблемы с общим состоянием, это критическая потеря веса, разной степени дистрофия и т.д.», — сообщил Петр Яценко.

Яценко отметил, что все это последствия пыток и негуманного обращения, переживших украинские военные в плену. Сейчас в Украине большой обменный фонд, чтобы вернуть из плена украинцев.

«Всех трудно извлечь из плена, к сожалению. У нас достаточный обменный фонд в Украине. Координационный штаб работает над тем, чтобы обмены происходили. Так же благодаря политическим договоренностям происходят эти обмены», — отметили в штабе.

Обмен пленных 5 марта — что известно

Напомним, 5 марта состоялся очередной обмен пленными между Украиной и агрессорской Россией. Из российского плена вернулись 200 украинских защитников.

Среди уволенных — военнослужащие Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что обмен состоялся во исполнение договоренностей, достигнутых во время переговоров в Женеве.

К слову, по состоянию на 2026 год в украинском плену находится самое большое за все время войны количество российских военнопленных.