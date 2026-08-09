Почему украинский дрон взорвался в Болгарии: объяснение Генштаба

Почему украинский дрон взорвался в Болгарии / © pixabay.com

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Обнаруженный на территории Болгарии беспилотник мог сбиться с курса под влиянием средств РЭБ. Этот инцидент является побочным последствием войны России против Украины, а не целенаправленной провокацией.

Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Болгарии адмирал Эмил Эфтимов.

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Украинский дрон оказался в Болгарии из-за действия РЭБ — заявление главы Генштаба

Военное руководство страны отмечает, что никаких признаков умышленных действий Украины против Болгарии нет.

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По словам Эфтимова, аппарат, который сейчас считают украинским дроном-приманкой «Майя», способен переносить до 5 килограммов взрывчатки.

Глава Генштаба лично осмотрел место взрыва и подтвердил, что разрушений или убытков удалось избежать.

«Вопрос стоял о том, это „Шахед“, или нет — выяснилось, что нет… Этот инцидент — следствие ведения боевых действий недалеко от наших границ. Мы приспосабливаемся, адаптируемся и развиваем необходимые возможности», — подчеркнул Эмил Эфтимов.

Дрон взорвался в Болгарии

Напомним, в Болгарии беспилотник нарушил воздушное пространство страны со стороны Румынии и взорвался неподалеку от села Кардам, в 1 километре от компрессорной станции Трансбалканского газопровода.

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Об инциденте сообщил премьер-министр Румен Радев. В результате взрыва никто не пострадал, а повреждений инфраструктуры или зданий не зафиксировано. Сейчас район окружен, а специалисты МВД и Министерства обороны устанавливают тип дрона и обстоятельства происшествия.

Радев отметил, что беспилотник не удалось зафиксировать ни в Румынии, ни в Болгарии, что вновь подчеркнуло проблему с отсутствием современных средств радиолокационного контроля. На фоне инцидента Болгария усиливает охрану стратегических объектов, передислоцирует силы для противодействия низколетающим целям, а также планирует перебросить подразделения пограничной полиции с турецкой границы на румынскую.

Кроме того, оборонное ведомство пытается ускорить закупку современных цифровых 3D-радаров для армии.

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