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Почему украинский дрон взорвался в Болгарии: объяснение Генштаба
Дрон, который нашли у границы Болгарии, мог потерять курс под влиянием РЭБ. Начальник Генштаба Эмил Эфтимов рассказал, что установили после осмотра места происшествия.
Обнаруженный на территории Болгарии беспилотник мог сбиться с курса под влиянием средств РЭБ. Этот инцидент является побочным последствием войны России против Украины, а не целенаправленной провокацией.
Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Болгарии адмирал Эмил Эфтимов.
Украинский дрон оказался в Болгарии из-за действия РЭБ — заявление главы Генштаба
Военное руководство страны отмечает, что никаких признаков умышленных действий Украины против Болгарии нет.
По словам Эфтимова, аппарат, который сейчас считают украинским дроном-приманкой «Майя», способен переносить до 5 килограммов взрывчатки.
Глава Генштаба лично осмотрел место взрыва и подтвердил, что разрушений или убытков удалось избежать.
«Вопрос стоял о том, это „Шахед“, или нет — выяснилось, что нет… Этот инцидент — следствие ведения боевых действий недалеко от наших границ. Мы приспосабливаемся, адаптируемся и развиваем необходимые возможности», — подчеркнул Эмил Эфтимов.
Дрон взорвался в Болгарии
Напомним, в Болгарии беспилотник нарушил воздушное пространство страны со стороны Румынии и взорвался неподалеку от села Кардам, в 1 километре от компрессорной станции Трансбалканского газопровода.
Об инциденте сообщил премьер-министр Румен Радев. В результате взрыва никто не пострадал, а повреждений инфраструктуры или зданий не зафиксировано. Сейчас район окружен, а специалисты МВД и Министерства обороны устанавливают тип дрона и обстоятельства происшествия.
Радев отметил, что беспилотник не удалось зафиксировать ни в Румынии, ни в Болгарии, что вновь подчеркнуло проблему с отсутствием современных средств радиолокационного контроля. На фоне инцидента Болгария усиливает охрану стратегических объектов, передислоцирует силы для противодействия низколетающим целям, а также планирует перебросить подразделения пограничной полиции с турецкой границы на румынскую.
Кроме того, оборонное ведомство пытается ускорить закупку современных цифровых 3D-радаров для армии.