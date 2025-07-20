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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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379
Время на прочтение
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Почему украинцам не поступали повестки по почте - нардеп назвал абсурдную причину

У государства не хватило ресурсов даже на бумажные уведомления о мобилизации.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Повестка

Повестка

Из-за нехватки средств государство не уведомило миллионы украинцев об обязанности стать на воинский учет-люди просто не знали.

Об этом комментируя результаты совместного заседания комитета по вопросам национальной безопасности и правоохранительного комитета Верховной Рады заявил народный депутат Роман Костенко.

По его словам, около 1,5 миллиона украинцев так и не стали на воинский учет, и одной из причин является то, что им просто не прислали уведомления.

«У нас был комитет вместе с правоохранительным комитетом, мы проводили относительно того, что там людей много не стало на учет. И мы говорим: там есть полтора миллиона, а почему они не стали? Они не знают. А вы их извещали? Ну не всех. А почему? Не было денег на конверты», — отметил нардеп.

Костенко назвал ситуацию абсурдной: из-за недостатка финансирования не смогли выполнить даже базовую организационную работу — отправить людям сообщения по почте.

Напомним, ранее мы писали о том, что Портников описал жуткое будущее Киева и крупных городов Украины.

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