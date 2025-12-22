Почему украинцы "демонизируют" работников ТЦК: в ОК "Запад" объяснили негативное отношение

Работники ТЦК и СП

Начальник управления коммуникаций ОК «Запад» Олег Домбровский рассказал, почему военнослужащие ТЦК и СП стали объектом общественной агрессии. По его мнению, причины кроются во вражеских нарративах и бездействии местных властей. Домбровский призвал не демонизировать сотрудников ТЦК, напоминая, что они являются частью ВСУ.

Об этом он рассказал в интервью изданию hromadske.

Представитель ОК «Запад» объяснил, что лежит в основе кризиса доверия и агрессии к работникам ТЦК. Прежде всего, он акцентировал, что все военные из центров комплектования являются военнослужащими ВСУ. По словам Домбровского, в Украине очень много вражеско-деструктивного нарратива, который с 2014 года вкрапляется в общество.

«Сейчас информационное поле наполнено огромной массой дезинформации. Это просто огромные цифры: от десятков тысяч до сотен тысяч вбросов на различных платформах. И, конечно, в этом огромном вбросе купается среднестатистический гражданин Украины», — сказал представитель ОК «Запад».

Он отметил, что россиянам частично удалось ввести условную разницу между военнослужащими ТЦК и остальными военными ВСУ. Именно этого и добивается враг.

«Это общий конструкт, с которым враг будет работать, пока будет продолжаться война», — подчеркнул Домбровский.

Второй причиной недоверия и агрессии граждан к работникам ТЦК он назвал органы местного самоуправления. Согласно Закону Украины «О мобилизации», прежде всего они несут ответственность за организацию оповещения граждан.

«Это также одна из причинно-следственных связей того, что армия сама на себя взяла наибольшее бремя выполнения мероприятий по мобилизации», — сказал представитель ОК «Запад».

«Эти страшилки и демонизация ТЦК и СП… Хотя это же не только о мобилизации, но и о социальной поддержке, сопровождении, работе с ветеранами, членами семей военнослужащих, семьями без вести пропавших и тех, которые находятся в плену. Это огромный комплекс работы, который сейчас ни одно государственное учреждение не сможет выполнить, потому что эти функции и задачи возложены на территориальные центры комплектования и социальной поддержки», — обратил внимание Домбровский.

Он отметил, что «общество не может обвинять свою армию, которая его защищает». На тезис журналиста о том, что де-факто это происходит, представитель ОК «Запад» ответил так:

"Определенная часть общества, возможно, поддалась вражеским деструктивным нарративам. И они не понимают, что ТЦК и СП — это не демоны. Это не какие-то структуры, которые работают не в интересах Украины. Очевидно, что для врага прекрасно, когда есть люди, которые готовы вцепиться на их эмоциональные крючки и разгонять зраду-зраду».

Он назвал определенные пробелы, которые важно учесть в будущем. Речь идет о законодательных инициативах по усилению ответственности граждан за нарушение требований действующего законодательства в сфере мобилизации, а также об усилении определенных законодательных инициатив по поддержке групп мобильного оповещения, в составе которых находятся военные ТЦК и СП. Также следует усилить роль ответственности правоохранительных органов, которые входят в состав групп оповещения.

«И здесь действительно мы бьем в колокол. Мы видим, что общество недостаточно получает ту или иную информацию о том, а как же мы работаем внутри системы, как ее „вычищаем“, как приводим в порядок эту систему. Да, очевидно, человеческий фактор никогда нельзя исключить. Кто-то где-то что-то не понял, кто-то где-то лакомый на коррупционные схемы. Если бы не было публичных фактов задержания, если бы об этом не говорили правоохранители — кто-то смог бы нас обвинить в том, что система не очищается. Но она очищается», — заверил Домбровский.

Он добавил, что люди внутри системы работают над собой. Разработаны алгоритмы для работы групп оповещения, общения с людьми во время этого, и они разосланы в каждый ТЦК.

К слову, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал украинцев не воспринимать работников ТЦК как врагов, отметив, что единственным агрессором является Россия. Он признал наличие системных провалов в государственной политике, которые вызвали кризис доверия, однако подчеркнул необходимость действовать исключительно в рамках закона. По словам Лубинца, ответственность за правонарушения должны нести все стороны — как гражданские, так и представители военкоматов, а все негативные инциденты сейчас фиксируются для соответствующего реагирования.