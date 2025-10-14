Почему украинцы не возвращаются из-за границы: эксперт назвал главные условия и угрозы

Беженцы

Реклама

Каждый месяц полномасштабной войны уменьшает количество украинцев, планирующих вернуться домой, на два процента. Эксперт предположил, что создание демографического дисбаланса может являться одной из целей врага в этой войне.

Об этом заявил доктор экономических наук Дмитрий Шушпанов.

По словам эксперта, чем дольше идет война, тем меньше людей, выехавших за границу, готовы вернуться.

Реклама

«Можем свидетельствовать, что каждый месяц войны — это минус два процента желающих вернуться. Одна из целей, пожалуй, этой войны — это как раз этот демографический дисбаланс, который создается сейчас в Украине. Освобождение территории от людей, условно говоря», — отметил Шушпанов.

Что нужно украинцам для возвращения

Профессор подчеркнул, что для возвращения людей домой государство должно создать для них соответствующие условия. Он выделил три ключевых фактора, без которых массового возврата не произойдет.

Безопасность. Это безусловный приоритет. «Если люди не будут чувствовать безопасность, они не вернутся», — констатирует эксперт.

Качество жизни. Этот пункт включает несколько составляющих:

Жилье: Люди, потерявшие его, должны получить новое.

Достойная работа: Украинцам нужно предложить работу, которая по уровню оплаты и условиям «не хуже той, которую они имели в Европе, по крайней мере».

Инфраструктура. Наличие качественного образования, медицины и других социальных услуг.

Шушпанов подчеркнул, что если эти условия не будут выполнены, рассчитывать на возвращение украинцев не стоит. В таком случае демографические пробелы могут восполнить только мигранты из других стран.

«В других условиях, когда нет этих факторов, могут ехать только люди из других стран, которые там имеют худшие условия», — подытожил эксперт.

Реклама

Напомним, глава Бюро международной политики Польши Марчин Пшидач заявил, что страна достигла предела своих возможностей в приеме украинских беженцев. По его словам, Варшава больше не может принимать новых людей, поскольку масштабы миграции превышают возможности интеграции, что создает риск возникновения проблем.

Пшидач подчеркнул, что теперь Польша сосредоточится на «инкультурации» и «ассимиляции» украинцев, которые уже находятся в стране, чтобы не допустить создания отдельных районов.