Почему украинцы все чаще игнорируют воздушные тревоги: объяснение психолога

© ТСН

Реклама

Психологиня объяснила, почему украинцы все чаще игнорируют воздушные тревоги и не спускаются в укрытие. Это может быть следствием хронической усталости и эмоционального истощения из-за длительного стресса от войны.

Об этом рассказала доктор философских наук, директор психологического центра «ДиЛенД» Елена Бортникова в эфире «Новости Live».

Специалист отмечает, что война для многих превратилась в затяжной марафон, а постоянное напряжение постепенно приводит к апатии, которая может переходить в депрессивное состояние.

Реклама

«Люди устали действовать, устали реагировать», — объясняет она.

Поэтому люди все слабее реагируют на сигналы опасности.

В то же время психологиня отмечает, что реагирование на тревогу должно быть автоматическим алгоритмом безопасности: после сигнала следует немедленно направляться в укрытие или соблюдать правила двух стен. Если же безразличие к угрозе становится постоянным, это может являться признаком депрессии и повод обратиться за психологической помощью.

Ранее говорилось, что украинцы из-за хронического стресса войны биологически стареют примерно на 5 лет быстрее, а иногда до 10–15 лет. Это связывают с постоянным напряжением, недосыпом и влиянием на сердце, сосуды и иммунитет, что повышает риск молодых болезней и сокращает продолжительность жизни.

Реклама

Новости партнеров