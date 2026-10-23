Почему украинцы за границей зарабатывают больше, чем дома: в Минэкономики назвали причину

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Главная причина выезда украинцев за границу — низкие зарплаты и отсутствие возможности достойно зарабатывать дома. Однако парадокс в том, что после переезда в Польшу доходы и производительность наших граждан мгновенно растут.

Об этом во время выступления на Украинском женском конгрессе рассказала замминистра экономики Дария Марчак, передает Новости.LIVE.

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Почему украинцы выезжают за границу: главные причины

По ее словам, государство должно сфокусироваться на устранении финансовых предпосылок оттока населения и изменить подходы к работе с человеческим капиталом.

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«Очевидно, что для нас очень важно, чтобы, по крайней мере, не было экономического фактора миграции за границу. Потому что опасность, очевидно, влияет на гораздо больше факторов. Когда говорим об экономическом факторе, мне кажется, и наша позиция, политика в том, что нам нужно изменить вообще экономическую модель того, как мы работаем с людьми», — подчеркнула чиновник.

До полномасштабного вторжения украинские работодатели почти не вкладывали деньги в обучение людей: проще было уволить работника и найти нового. Из-за такого подхода многие украинцы сейчас не могут найти работу дома и вынуждены уезжать за границу.

Еще одна причина миграции — низкие зарплаты по сравнению с соседними странами. Главной причиной этого является более низкая производительность труда в Украине.

«Мы там иногда шутим, что почему-то уезжающий за границу украинец в Польшу, например, мгновенно начинает зарабатывать и создавать гораздо больше добавленной стоимости, чем украинец внутри страны. Почему? Потому что у нас недостаточно развитие навыков», — пояснила замминистра.

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В Украине до сих пор нет системы постоянного обучения, и только некоторые крупные компании вкладывают средства в развитие своих работников. Чтобы остановить отток людей за границу, государство и бизнес должны кардинально изменить отношение к работникам и активно инвестировать в их навыки.

«Первое — это начать видеть людей внутри страны, не списывать, знаете, в резерв или там в пассив живущих в Украине людей, женщин, живущих в Украине, но не работающих. А второе — это очень многое инвестировать в технологии и в навыки, и знания», — подытожила Дарья Марчак.

Зарплаты в Украине и за рубежом — последние новости

Напомним, по данным исследования Deloitte для ООН, медианные доходы большинства украинских беженцев в Польше остаются ниже средних по стране, однако мужчины в возрасте 25-34 лет и 45-54 лет сумели опередить местных работников по уровню зарплат.

Ранее мы писали, что рост цен опережает повышение зарплат, из-за чего украинцы теряют покупательную способность. Экономистка Людмила Черенько объяснила, почему во время войны рано говорить о существенном сокращении бедности и какие риски это создает для здоровья населения.

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