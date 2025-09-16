Укрпочта опровергла дефолт / © УНИАН

«Укрпочте» в 2026 году не грозит дефолт.

Об этом сказал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский в комментарии 24 Канала.

По его словам, разговоры о неплатежеспособности предприятия преувеличены.

«Вероятность дефолта „Укрпочты“ в 2026 году равна нулю. Этот риск просто отсутствует», — подчеркнул Смелянский.

Он также добавил, что финансовая ситуация компании остается контролируемой, несмотря на пессимистические прогнозы.

Почему в 2024 году появились убытки

Смелянский объяснил, что негативный финансовый результат, зафиксированный в отчетах за 2024 год, связан прежде всего с курсовыми разницами и начисленной амортизацией. При этом операционная прибыль (EBITDA) превысила 650 млн грн.

Таким образом, убыточность не была вызвана уменьшением доходов или перебоями при выполнении ключевых функций «Укрпочты».

Ранее были обнародованы нелестные цифры. В правительстве предостерегают о возможности дефолта «Укрпочты». Так, в 2024 году долг государственной компании по отношению к активам достиг 98%.