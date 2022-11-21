Почему уменьшилось количество ликвидированных за сутки российских военных: Жданов ответил

Военный эксперт Олег Жданов ответил, почему в ежедневной сводке Генштаба ВСУ уменьшилось количество потерь российских оккупантов до 300-400 убитыми за сутки.

"Дело в том, что активность боевых действий снизилась. Обе стороны конфликта ведут перегруппировку войск. Но те направления, которые остаются самыми активными, они приносят максимальное количество потерь со стороны российских войск", — сказал Жданов на своем канале в YouTube.

По его словам, в двух населенных пунктах — Павловке и Бахмуте, что в Донецкой области, наибольшее количество потерь армии РФ.

"Вот это основные потери, которые там мы наносим противнику. Они продолжают там наступать, а мы наносим им потери. А так, в общем, интенсивность боевых действий снизилась, фронт уменьшился, ну, реальная линия соприкосновения или линия фронта уменьшилась на 300 километров за счет ухода российских войск с правого берега, поэтому и количество потерь в сутки тоже уменьшилось. Возрастет интенсивность боевых действий – возрастет и количество потерь", — резюмировал эксперт.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий. На Новопавловском направлении противник ведет активную оборону на захваченных рубежах. Осуществляет обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах 21 населенного пункта. Среди них – Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Водяное, Угледар, Соледар, Майорск, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

По состоянию на 21 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 84 600 человек. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 390 оккупантов.

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