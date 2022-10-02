Почему унитаз нужно смывать с закрытой крышкой: исследование ученых

Для многих людей закрывание крышки унитаза – вопрос эстетики. Но немногие догадываются о том, насколько это важно для здоровья.

Почему нужно закрывать крышку унитаза во время смывания

Ответ на этот вопрос дали микробиологи. Именно они открыли явление, получившее название "туалетный шлейф". Согласно их исследованиям, каждый раз, когда мы смываем воду, над унитазом поднимается этот "туалетный шлейф" — аэрозольный столб высотой до 2 метров, состоящий из воды, воздуха и частиц наших стула. Как свидетельствуют исследования, частицы экскрементов и бактерии из этого облака разносятся на расстояние до четырех метров. Это частицы туалетного шлейфа находят на всех близлежащих поверхностях и вещах, в том числе на полотенцах, косметических средствах и даже зубных щетках.

Разумеется, количество частиц и бактерий, попадающих с унитаза на зубную щетку в результате одного слива, ничтожно мало. Но проблема в том, что они могут накапливаться на поверхностях, куда попадают и размножаться там. Исследования показывают, что "туалетный шлейф" может играть немаловажную роль в передаче инфекционных заболеваний.

Как избежать риска инфицирования

Ученые советуют всегда опускать крышку унитаза, прежде чем нажимать кнопку слива.

Попросите об этом и других членов семьи.

Держите зубные щетки и средства личной гигиены как можно дальше от унитаза, желательно в закрытых боксах.

В общественном туалете постарайтесь выходить во время слива воды.

И самое главное, как советуют ученые, не пренебрегайте элементарными правилами гигиены – каждый раз мойте руки после посещения туалета.

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