Почему в большинстве областей ввели аварийные отключения: в "Укрэнерго" объяснили

Отключение света / © Associated Press

В большинстве регионов Украины сегодня утром из-за критического усложнения ситуации в энергосистеме ввели экстренные аварийные ограничения потребления. Причиной стал выход нескольких объектов генерации во внеплановый ремонт на фоне последствий массированных российских атак.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Как отметили в «Укрэнерго», энергосистема страны до сих пор не восстановилась после серии ракетно-дроновых ударов по электростанциям и подстанциям. Сегодня нагрузка на сеть стала критической: из-за повреждения прошлых периодов уцелевшие энергоблоки работали с чрезмерной перегрузкой, что привело к их техническому отказу.

Отмечается, что диспетчеры были вынуждены прибегнуть к аварийным отключениям, чтобы предотвратить неконтролируемый выход из строя высоковольтного оборудования и сохранить целостность системы. В энергетической компании отмечают, что ситуация вынужденная и контролируемая ремонтными бригадами.

«Оборудование сейчас работает на грани возможного. Уцелевшие энергоблоки несут колоссальную нагрузку, чтобы обеспечить страну светом, и нуждаются в остановке для срочного ремонта. Мы делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть генерирующие мощности в сеть», — отмечают энергетики.

По словам энергетиков, специалисты уже приступили к восстановительным работам. Ожидается, что после ремонта на отдельных объектах аварийные ограничения будут отменены, а регионы вернутся к привычным графикам почасовых отключений. Граждан призывают к пониманию и просят максимально ограничить использование электроприборов в течение дня, чтобы снизить давление на систему.

Какая ситуация со светом в Украине

Утром 23 января в нескольких регионах были введены аварийные отключения света. Ранее обнародованные облэнерго графики почасовых обесточений там пока не действуют.

В ночь на 22 января армия РФ атаковала Черноморск в Одесской области. Из-за обстрела город остался без электроснабжения и отопления.

В Киеве тоже ввели экстренные отключения света. Сергей Коваленко объяснил, при каких условиях столица сможет отказаться от ручного управления сетью и вернуться к стабильным графикам.

Ранее мы писали, что идущее в Украину потепление несколько снизит энергопотребление и облегчит ситуацию по обеспечению украинцев электроэнергией. Но графики отключения света могут использоваться еще 2-3 года.