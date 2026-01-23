Почему в Буковеле не выключают свет: объяснение энергетика

Ситуация в энергетике сложная / © Associated Press

Горнолыжный курорт «Буковель» снабжен собственными генераторами и импортирует электроэнергию, поэтому свет там даже во время отключений.

Об этом во время совещания в Ивано-Франковской ОВА сообщил глава правления «Прикарпатьеоблэнерго» Василий Костюк, передает «Суспільне».

По его словам, в Прикарпатье есть восемь потребителей, которые закупают электроэнергию из-за границы, среди них и «Буковель».

«Ко всем потребителям области графики применяются одинаково. Буковель имеет снабжение генераторной мощностью и работает на импорте. Сейчас он закупает 15 МВт мощности для своих нужд», — сказал Василий Костюк.

Сейчас Ивано-Франковская область потребляет от 400 до 440 МВт мощности электроэнергии.

Между тем, в «Укрэнерго» сообщили, что сегодня утром ситуация в энергосистеме существенно усложнилась. В большинстве регионов Украины вынужденно были применены аварийные отключения.

«Сразу несколько объектов генерации вышли в аварийный ремонт», — отметили в ведомстве.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк отметил, что состояние энергетической системы Украины, которая находится под постоянными российскими ударами, может начать постепенно улучшаться с марта.

Он также обратил внимание на сложные погодные условия и множество аварийных повреждений. Поэтому, по его словам, возврат электроснабжения происходит не так быстро, как хотелось бы, а нагрузка на систему остается критически высокой.