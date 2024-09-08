Почему в день убийства Ирина Фарион была с чемоданом: дочь рассказала подробности

Чемодан с вещами до сих пор не вернули правоохранители, поскольку он фигурирует как вещественное доказательство по делу.

Языковед Ирина Фарион, которая была убита 19 июля во Львове возле ее дома, стояла на улице с чемоданом, поскольку на следующий день планировала поездку с родными на отдых в Болгарию.

Об этом рассказала ее дочь София Особа (Семчишин) в интервью 5 каналу.

“Мы должны были уезжать в субботу [20 июля] в 5 утра. Она очень хотела, чтобы малые [внуки] отдохнули. Мама говорила, что во время войны нужно отдыхать в Украине. Но поскольку море в Украине не очень безопасно, мы выбрали Болгарию, чтобы туда поехать", — отметила София.

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По ее словам, этот чемодан с вещами до сих пор не вернули правоохранители, поскольку он фигурирует как вещественное доказательство по делу.

"Это будет, на самом деле, самое тяжелое — что нужно будет смотреть все эти вещи", — добавила дочь Фарион.

София Особа также отметила, что после трагедии туристическая фирма вернула семье все средства, которые были заплачены за это так и не состоявшееся путешествие. Эти средства передадут в батальон, в котором служит зять языковеда Василий Особа.

Напомним, ранее стало известно, что Галицкий районный суд Львова арестовал ряд личных вещей эксдепутатки и языковеда Ирины Фарион, которая была убита 19 июля.

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