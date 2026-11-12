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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Почему в Днепре сейчас так сложно со светом: в ДТЭК объяснили

В ДТЭК предупредили жителей Днепра о новой проблеме со светом и дали важный совет.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Россияне атаковали более 10 энергообъектов в неделю: почему в Днепре ухудшилась ситуация со светом

Россияне атаковали более 10 энергообъектов за неделю: почему в Днепре ухудшилась ситуация со светом / © ТСН.ua

В ДТЭК объяснили причины частых отключений света в городе Днепр новыми российскими атаками на энергетическую инфраструктуру и перегрузку электросетей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ДТЭК напомнили, что Россия постоянно атакует электростанции и сети, по которым электроэнергия поступает в Днепр. Только за последнюю неделю под ударами оказались более 10 энергообъектов ДТЭК Днепровские электросети. Некоторые даже по несколько раз.

В компании объяснили, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры в системе не хватает мощности, а передача электроэнергии к потребителям усложнилась.

Поэтому «Укрэнерго» вынуждено вводить экстренные и стабилизационные отключения, чтобы избежать масштабных аварий.

«Есть и другая проблема. После длительных отключений люди пытаются успеть совершить домашние дела — и это понятно. Но одновременное включение мощных приборов перегружает сети и влечет за собой новые аварии. Сейчас их сотни каждый день», — объяснили энергетики.

Поэтому в ДТЭК призвали жителей города не включать все мощные электроприборы одновременно сразу после появления света.

В частности, у компании просят в течение первых 30 минут после возобновления электроснабжения включать технику постепенно. Это позволит снизить нагрузку на сети и снизить риск новых аварий.

Напомним, что вчера, 11 ноября, российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Хмельницкой и Черкасской областях.

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