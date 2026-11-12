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- Украина
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Почему в Днепре сейчас так сложно со светом: в ДТЭК объяснили
В ДТЭК предупредили жителей Днепра о новой проблеме со светом и дали важный совет.
В ДТЭК объяснили причины частых отключений света в городе Днепр новыми российскими атаками на энергетическую инфраструктуру и перегрузку электросетей.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В ДТЭК напомнили, что Россия постоянно атакует электростанции и сети, по которым электроэнергия поступает в Днепр. Только за последнюю неделю под ударами оказались более 10 энергообъектов ДТЭК Днепровские электросети. Некоторые даже по несколько раз.
В компании объяснили, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры в системе не хватает мощности, а передача электроэнергии к потребителям усложнилась.
Поэтому «Укрэнерго» вынуждено вводить экстренные и стабилизационные отключения, чтобы избежать масштабных аварий.
«Есть и другая проблема. После длительных отключений люди пытаются успеть совершить домашние дела — и это понятно. Но одновременное включение мощных приборов перегружает сети и влечет за собой новые аварии. Сейчас их сотни каждый день», — объяснили энергетики.
Поэтому в ДТЭК призвали жителей города не включать все мощные электроприборы одновременно сразу после появления света.
В частности, у компании просят в течение первых 30 минут после возобновления электроснабжения включать технику постепенно. Это позволит снизить нагрузку на сети и снизить риск новых аварий.
Напомним, что вчера, 11 ноября, российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Хмельницкой и Черкасской областях.