Колорадский жук / © Pixabay

В Украине в этом году резко уменьшилось количество колорадского жука — главного вредителя картофеля и других пасленовых культур.

Об этом рассказал энтомолог Национального природного парка «Тузловские лиманы» Евгений Халаим.

Этому способствовали климатические условия и изменения в сельском хозяйстве.

По его словам, колорадский жук быстро приспосабливается к химическим препаратам, и через несколько лет способен выработать устойчивость к новому инсектициду. В то же время у него почти нет естественных врагов, ведь насекомое неприятно по вкусу большинства хищников.

«В большинстве своем он неприятный на вкус для них, он производит какое-то вещество, которое горькое на вкус. То есть, его избегают хищники», — пояснил он.

Этим летом жара и засуха стали главными факторами, повлиявшими на численность вредителя. Часть жуков могла погибнуть, другие остались в почве, ожидая более благоприятной погоды.

«Этот год очень интересно, кстати, многие сообщают, что колорадского жука почти нет. То есть жара и засуха повлияла на их численность. Или они не выжили или некоторые говорят, что они остаются сидеть в земле. То есть, возможно, немного жара спадет и появится влага, они повылезают», — отметил Халаим.

Еще одной причиной стало уменьшение площадей, засаженных картофелем. Несмотря на это, специалисты предупреждают: при изменении климата и возобновлении урожаев колорадский жук может вернуться на украинские поля уже в ближайшие годы.

