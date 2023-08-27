"Почему в каких-то турецких документах цена зимней куртки — $29, я не знаю": Резников — о закупке одежды для ВСУ

Министр обороны Украины заявил, что на зимние куртки в 2022 году военные не жаловались.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его ведомство закупило 180 тысяч зимних курток, переданных ВСУ еще в 2022 году. По его словам, жалоб на них от военных не поступало. Также он не смог объяснить, почему Турция поставляла одежду по более высоким ценам, чем указано в документах.

Об этом говорилось в комментарии Алексея Резникова изданию Бабель.

Министр обороны Украины отметил, что в 2022 году, когда закупали одежду для ВСУ, цена поставки была адекватна рынку и тогдашней ситуации — дефициту одежды на рынке. Требовалось срочно одеть максимум военнослужащих.

"Каждая куртка стоила 86 долларов США (что сейчас равняется 3 177 гривен). Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки 29 долларов (сейчас это 1 072 гривны) — я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции. В любом случае, это не забота Украины", — отметил министр обороны.

Резников также сказал, что Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны уже занимается этой ситуацией, а журналисты получат все сведения об этой закупке.

Что касается пари, которую Резников предложил нардепке Анастасии Радиной и журналисту Михаилу Ткачу, то они предложение министра не приняли. По мнению Резникова, это означает, что их обвинения в замене зимних курток летом были неправдой.

"Без обвинения в подмене зимних курток на летние в «расследовании» не остается ничего. За это обвинение никто не готов нести ответственность. Пусть так. Прошу всех журналистов, распространивших информацию о закупке летних курток вместо зимних, убрать непроверенные материалы, опубликовать официальную позицию Минобороны по поводу этой закупки и дождаться разбора ситуации", — подчеркнул Резников.

Напомним, скандал с куртками для военных набирает обороты. В частности, стало известно, что при заключении контракта Минобороны по курткам для ВСУ на сумму 30 миллионов долларов оплата произошла уже после поставки первой партии в Украину.

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