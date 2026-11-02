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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Почему в Киеве и Днепре самая ужасная ситуация со светом: эксперт объяснил причины

Электроэнергии в системе хватает, но передать ее в Киев и Днепр — теперь самый сложный вызов для энергетиков.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Отключение света

Отключение света / © УНИАН

Сложнейшая ситуация со светом в Киеве и Днепре объясняется тем, что Россия сосредоточила удары на энергообъектах этих регионов. Сейчас эти города очень зависят от внешнего питания с объединенной энергосистемы. Генерации в Украине достаточно, но передать ее сложно.

Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает «РБК-Украина».

По словам эксперта, Россия сконцентрировала атаки на энергетической инфраструктуре Киевского региона, который является самым большим в Украине по численности населения и имеет важное управленческое значение. Подобная ситуация наблюдается и в Днепре, являющемся одним из ключевых промышленных центров страны.

Омельченко отметил, что в Киеве фактически разрушены все теплоэлектроцентрали, а также Трипольская ТЭС Киевской области. В результате столица почти полностью перешла на получение электроэнергии из объединенной энергосистемы. В то же время, российские удары повредили значительное количество подстанций, через которые электричество поставляется в город.

Сложная ситуация и в Днепре. Там уничтожена Приднепровская ТЭС, ранее бывшая крупнейшим генерирующим объектом региона. Следовательно, город и область также вынуждены в значительной степени полагаться на внешние источники электроснабжения.

«Генерации хватает, но передать ее трудно, потому что собственную генерацию и Днепра, и Киевского региона Россия заранее значительно повредила. И вообще, некоторые структуры и объекты генерации остановили работу», — пояснил эксперт.

Какая ситуация со светом в Киеве и Днепре

Напомним, несколько дней подряд Киев надолго остается без света из-за интенсивных атак и непрерывных тревог, которые продолжаются с паузами иногда лишь до 40 мин. Нардеп Сергей Нагорняк объяснил, что это не позволяет энергетикам безопасно добраться до поврежденных подстанций и выполнить восстановительные работы. По словам политика, единственным решением проблемы является существенное усиление ПВО против реактивных дронов, чтобы они не долетали до Киевщины.

Отметим, по состоянию на 1 ноября из-за ночных российских ударов по энергетике Днепропетровщины без света осталось почти 100 тыс. потребителей в трех районах. В то же время, энергетики уже вернули свет почти всем абонентам, обесточенным накануне, и полностью восстановили водоснабжение в Днепре.

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