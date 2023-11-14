Почему в Киеве ПВО может сбивать баллистику, а в других городах – нет: объяснил Игнат

Украина сейчас имеет только два дивизиона систем ПВО Patriot.

Киев защищают американские системы ПВО Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты. Однако этих систем недостаточно, чтобы перекрыть всю территорию Украины.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона во вторник, 14 ноября.

"Сколько у нас дивизионов Patriot мы знаем. Два дивизиона, которые были официально озвучены. Ожидаем, что будет больше. Patriot, способный работать по баллистике, тоже не безграничны возможности", — сказал Игнат.

Как он пояснил, радиус действия Patriot по баллистической ракете до 40 км, поэтому "можно только себе представить, сколько нужно таких систем, чтобы покрыть территорию Украины. По крайней мере, защитить все крупные города, объекты и т.д."

Он добавил, что Воздушные силы постепенно усиливаются.

Напомним, 11 ноября Россия пыталась ударить по Киеву баллистической ракетой. Враждебную цель сбила система ПВО Patriot.

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