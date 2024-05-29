Почему в некоторых случаях после визита в ЦНАП нужно все равно идти в ТЦК: объяснение

Во время обновления данных в ЦНАПе военнообязанный может получить отказ, и тогда ему нужно идти в ТЦК и СП. Это происходит, если в персональные данные нужно внести определенные изменения.

Об этом сообщила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай в интервью РБК-Украина.

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"Хочу обратить внимание, что в обновлении данных в некоторых случаях могут быть отказы. ЦНАПы не имеют полномочий и возможностей изменять данные системы. В случаях отказов человеку нужно идти в ТЦК и СП. Потому что это единственный орган, принимающий решение по этой теме", – объяснила она.

Как в целом происходит обновление данных в ЦНАПах

По ее словам, прием на обновление данных администратором ЦНАПа длится 7-10 минут. Далее придется подождать некоторое время, пока данные обновятся. После этого человек получает выписку об обновлении данных.

"В зависимости от технической способности системы, ждать придется от 10 минут до нескольких часов. Если выдержка не сформировалась сразу, мы выдаем человеку описание принятых документов. Это подтверждение того, что человек пришел в ЦНАП, сделал заявку на обновление данных и ждет результата .Даже если самого подъемника еще нет.

Напомним, в ЦНАПе сообщили, оформляют ли отсрочку от мобилизации.

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