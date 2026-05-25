Почему в Норвегии почти невозможно найти друзей: откровенная исповедь украинки после четырех лет эмиграции

Полярное сияние в Норвегии / © pixabay.com

Переезд в одну из самых богатых стран Европы не гарантирует финансовую стабильность и легкую жизнь, а реальность эмиграции часто оказывается слишком суровой и одинокой.

Своим откровенным опытом жизни в Норвегии поделилась украинка на собственной странице в Instagram, развенчав популярные мифы о заоблачном европейском достатке и быстрой адаптации.

Девушка проживает в стране уже более четырех лет и, несмотря на то, что с самого начала работает по своей специальности, до сих пор не имеет никаких сбережений. По ее словам, вся заработная плата полностью идет на базовую выживаемость: аренду жилья, коммунальные счета, страхование автомобиля и собаки, продукты питания и оплату дорог.

«Зарплата в 50 тысяч крон (около 5 тысяч долларов) чистыми — это вообще не только моя мечта, но и многих местных жителей», — признается украинка.

Языковой барьер и хроническое одиночество

Еще одной серьезной проблемой явилась социальная изоляция. Девушка рассказывает, что за все время так и не смогла найти друзей или даже приятелей ни среди норвежцев, ни среди соотечественников. Она объясняет это чрезвычайной закрытостью местного населения и разницей в менталитете. Норвежцы обычно строят свой близкий круг общения еще со школьных лет, и попасть туда иностранцу практически нереально.

Также эмигрантка открыто признает, что ее знание языка за четыре года осталось на базовом уровне А2. Поскольку на работе от нее требовали только английский, изучать сложный норвежский после эмоционально изнурительных рабочих будней оказалось сверхтрудной задачей.

Мысли о возвращении домой

Так как жизнь в Норвегии стала полной противоположностью украинскому быту, девушка остро ощущает тоску по родному дому и привычной среде. Сейчас она всерьез рассматривает вариант возвращения в Украину сразу после завершения войны, или, возможно, даже не дожидаясь ее финала.

«Ибо я скучаю по привычному, родному и такому своему, которого так здесь мало. Жизнь здесь буквально противоположность нашей в Украине», — резюмировала девушка.

