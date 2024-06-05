Почему в областях выключают свет на разное количество часов: объяснение "Укрэнерго"

От специфики каждого отдельного региона зависит то, почему в разных областях Украины бытовым потребителям отключают свет на разное количество часов. Особенности учитывают при составлении графиков ограничений.

Об этом сообщил руководитель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По словам Кудрицкого, разные области могут иметь разный процент критической инфраструктуры в своем потреблении. Именно это будет сильно влиять на то, какой график отключений будет, например, у населения.

"Есть области, в которых очень сильно развита промышленность. Например, Днепропетровская. А есть области, в которых очень большая доля потребления именно населения и малых небытовых потребителей. Например, Закарпатская область. И ясно, что даже когда ты пропорционально распределяешь лимиты на эти области"., эффект для жителей может быть разным", — пояснил руководитель НЭК.

Кудрицкий говорит, что вся система призвана пропорционально распределить имеющуюся электроэнергию, а также учесть "областную специфику".

"Сделать так, чтобы не было, что на Киевщине, например, у людей полсуток нет света, а на Днепропетровщине — только 20% у людей нет света", — подчеркнул Владимир Кудрицкий.

Напомним, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк прогнозирует, что в будущем отключение света может занять по 10 часов. Зимой потребление электроэнергии значительно увеличится. Повышение тарифов на свет не спасет ситуацию.

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