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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Почему в одних домах свет есть, а в других нет больше суток: энергетики объяснили

Украинцы жалуются на отсутствие света более суток. В ДТЭК объяснили, почему да.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света в Украине:

Отключение света в Украине: / © Associated Press

Украинцам объяснили, почему в некоторых домах действуют длительные отключения света. Причиной остановка трех ТЭС, снижение мощности АЭС и постоянные атаки на подстанции «Укрэнерго».

Об этом сообщили в ДТЭК.

Почему в одних домах есть свет, а в других нет

В организации отмечают, что системные российские атаки существенно усложнили процесс генерации и передачи электроэнергии в стране.

«Три наших ТЭС со вчерашнего дня больше не работают. Каждый день атаки на подстанции Укрэнерго. Снизили мощность АЭС. Электричество не генерируется и не передается как раньше», — сообщили в ДТЭК.

В энергокомпании также прокомментировали ситуации, когда в отдельных домах света нет длительное время, в то время как у соседних оно есть. Специалисты объясняют: наличие электричества в отдельных домах свидетельствует о наличии технической возможности его туда подавать.

«Если где-то есть свет — его все еще можно туда подавать. Для энергетиков это огромное счастье. Потому что ад с ремонтом повреждений и соблюдением графиков», — отметили в компании.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики продолжают работать в усиленном режиме по восстановлению сети.

«Россияне делают все, чтобы погасить сеть в ноль. Бороться с этим становится труднее, и все это чувствуют», — подытожили в энергетической компании.

Почему в одних домах есть свет, а в других нет: ответ ДТЭК. / © ДТЕК

Почему в одних домах есть свет, а в других нет: ответ ДТЭК. / © ДТЕК

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, жесткие графики отключения света снова вводятся в Украине 4 ноября. Все из-за атак РФ, которая все чаще наносит удары по энергетической инфраструктуре.

Ранее мы писали, что все ключевые подстанции вокруг Киева были повреждены в результате российских атак. Киев может производить всего 10–15% необходимой электроэнергии.

Также эксперт предупредил, что свет в Украине может быть отключен на 20 часов, но некоторые города останутся без него на дне.

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