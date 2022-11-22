Почему в одних городах отключают электричество чаще, чем в других: объяснение Кабмина

Из-за российских ударов иногда невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг тезисы российской пропаганды, что в Украине города на востоке и юге отключают от электричества чаще, чем на западе.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства, 22 ноября.

Шмыгаль призвал "не искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет".

"Если упрощенно и коротко, то между станцией, производящей электроэнергию, и нашими домами как конечным потребителем есть подстанции и сети, которые транспортируют электроэнергию. Российские террористы бьют именно по этим объектам. Из-за этого иногда невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы. Поэтому ограничения происходят по стране неравномерно", – объяснил он.

Ранее Денис Шмыгаль предупредил о возможных аварийных отключениях электричества из-за морозов.

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Напомним, Россия пытается "расшатать" области Украины из-за проблем с энергетикой.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что некоторые российские телеграмм-каналы, распространяющие фейковые тезисы об отключениях электричества в Украине. Например, о том, что в Одессе якобы нет света, потому что электричество якобы перенаправляется в западные области Украины.

Другая ложь, которую распространяют российские боты в Сети – что отключения электричества в Украине продолжаются не столько из-за атак РФ, столько из-за того, что Украина якобы до сих пор экспортирует электроэнергию. Однако премьер Денис Шмигаль заверил, что Украина не продает электроэнергию в Европейский Союз с 11 октября.

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