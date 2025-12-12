Почему в одних областях есть свет, а в других - тьма и жесткие графики: в "Укрэнерго" раскрыли правду

Отключение света. / © ТСН.ua

Реклама

Многих украинцев очень волнуют вопросы о том, почему в одних регионах Украины ситуация со светом сложная, а в других — отключения отнюдь не длительные.

Что же происходит и «несправедливо ли» формируют графики, рассказали в НЭК "Укрэнерго".

Прежде всего, объясняют в компании, причины отличий в графиках обесточений в разных областях Украины обусловлены последствиями обстрелов армии РФ. В частности, захватчики систематически уничтожают объекты генерации, наносят удары по инфраструктуре передачи и распределения электричества в прифронтовых и приграничных с Россией регионах.

Реклама

«Цель врага не только сделать так, чтобы на определенной территории Украины не было работающих электростанций, но и чтобы передать к ним электроэнергию из других областей было максимально сложно», — подчеркивают энергетики.

В Укрэнерго отмечают, что энергосистема страны не проектировали с учетом такого сценария. Именно поэтому возможности для передачи энергии от электростанций потребителям за сотни километров достаточно ограничены.

В компании объясняют, чтобы частично разгрузить сети, приходится вводить ограничения в регионах по пути от объектов генерации и межгосударственных интерконнекторов к распределительным сетям энергодефицитных регионов.

«В части областей, по которым такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет. У них возможен даже профицит мощности, которую технически невозможно передать регионам, где генерация, сети передачи и распределения электроэнергии наиболее повреждены», — говорят в «Укрэнерго».

Реклама

Именно поэтому отличия в продолжительности обесточений в разных областях – это не о «несправедливых» графиках. Ситуация сложилась из-за последствий российских обстрелов.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Украине ожидается уменьшение продолжительности отключений света уже в эти выходные. Ведь после последней массированной атаки неделю назад графики стали более жесткими. В некоторых регионах Украины свет отсутствует до 17 часов в сутки.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко говорит, что блекаута в Украине не будет. Однако локальные длительные отключения в сутки или даже несколько суток возможны.